Meredeken emelkedik a járvány halálos áldozatainak száma

Péntek volt az eddigi leghalálosabb napja a koronavírusjárványnak: a WHO és a tagországok egészségügyi hatóságai a világon 427 Covid-19-halálesetet regisztráltak. Ebből csak Olaszországban 250-en haltak meg, Iránból 85 áldozatot jelentettek pénteken. Íme a halálesetek a járvány indulása óta, napi bontásban:

Sajnos a grafikonokból úgy tűnik, hogy ezt a szomorú rekordot még bőven megdönti a járvány. Egyelőre aggasztó mértékben emelkedik a fertőzöttek és halálos áldozatok száma is. Sőt, mindkét görbe most váltott igazán meredekre. A fertőzések így alakultak január 26 óta (a végén sajnos csak azért törik meg az emelkedés, mert a szombati adatok még nem érkeztek be):

A halálesetek összesített száma pedig így emelkedett: