Kovács Zoltán szerint nem kell tudni, milyen protokoll szerint érdemel azonnal koronatesztet a belügyminiszter, és miért nem kaptak ilyet rögtön a vírusos beteget ellátó egészségügyi dolgozók

Vasárnap derült ki, hogy Pintér Sándor belügyminisztert tesztelni fogják koronavírusra, mivel pozitív lett a tesztje Marokkó közlekedési miniszterének, aki a héten a magyar belügyminiszterrel találkozott.

Ezzel kapcsolatban a kormány azt a közleményt adta ki, hogy „Minden magyar állampolgárra egyformán érvényesek a szabályok, ezért Pintér Sándor belügyminiszter esetében is elkezdődtek a járványügyi vizsgálatok. A miniszternek tünetei nincsenek, ennek ellenére az egészségügyi előírásoknak megfelelően az ő esetében is elvégezték a szükséges vizsgálatokat, melyeknek eredményéről a nyilvánosságot is tájékoztatni fogjuk.”

Ugyanakkor szombaton írtunk arról, hogy a jelenleg érvényes magyarországi protokoll értelmében tünet és kapcsolat egyszerre kell ahhoz, hogy teszteljenek valakit ma Magyarországon. Nem elég csak betegnek lenni, de az sem elég, ha valaki együtt volt egy koronavírusossal, és nem lázas. Voltak egészségügyi dolgozók, akik vélhetően napokig voltak együtt koronavírusos beteggel megfelelő védőfelszerelés nélkül, de elsőre még tesztelni sem akarták őket.

Erre szerettünk volna rákérdezni Kovács Zoltánnál is a vasárnapi sajtótájékoztatón, de az államtitkár Czinkóczi Sándor kollégánknak nem volt hajlandó válaszolni egyértelműen arra a kérdésre, hogy egységes-e a protokoll, azaz ugyanazok a szabályok vonatkoznak-e Pintér Sándorra, mint azokra az egészségügyi dolgozókra, akik vélhetően koronavírusos beteggel érintkeztek.

Kovács válaszában arról beszélt, hogy „a 444-nek és néhány társának nem kell okosabbnak lennie a járványügyi szakembereknél”, és higgyük el, hogy a járványügyi szakemberek tudják mit kell tenni, és a leghatározottabban szeretné cáfolni, hogy bármely egészségügyi dolgozó esetében vagy bármely eset esetében ne tartanák be ezeket az eljárásokat.

Arra a kérdésünkre, hogy tisztázhatnánk-e, hogy akkor mik is ezek az eljárások, Kovács közölte, hogy ezt nem kell tisztázni. „Sokkal több kárt okoznak, higgyék el, azzal hogy okosabban próbálnak lenni, és szenzációt akarnak keresni minden egyes eset mögött.” – mondta az államtitkár, aki ismételt kísérletünk ellenére sem válaszolt a kérdésre.

Kovács korábban amúgy arról is beszélt, hogy a marokkói miniszter nemcsak a belügyminiszterrel, de a külügyminisztériumban, illetve az innovációs minisztériumban is tárgyalt, így ezekben is megtették a szükséges lépéseket.