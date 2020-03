Tünet és kapcsolat egyszerre kell ahhoz, hogy teszteljenek valakit ma Magyarországon

Több olyan történetről tudunk, amikor orvosok úgy érezték, hogy valakit tesztelni kellett volna, hogy koronavírusos-e, de a vizsgálatot mégsem végezték el rajta. Olyan is előfordult, hogy diákok, munkahelyi dolgozók, vagy egy beteg rokonai vélték úgy, hogy járna nekik a teszt, de elutasították őket az egyetlen hazai intézményből, ahol ilyen tesztek jelenleg rendelkezésre állnak - ez a Szent László Kórház, Budapesten. Olyan esetekről is beszámoltunk már, amikor vírus-gyanús eseteket vittek be a Szent Lászlóba, de ott nem tesztelték őket.

Egy magyarországi kórház orvosától megtudtuk, hogy szombat esti állás szerint milyen esetekben végzik el a tesztet, a kötelezően alkalmazandó protokoll szerint.

Csak abban az esetben, ha az alábbi feltételek egyszerre teljesülnek:

a tesztre jelentkezőnek vannak tünetei, azaz magas láza vagy tüdőgyulladása van,

ÉS

a tüneteken felül igazolhatóan közvetlen kapcsolatban volt pozitívra tesztelt beteggel; vagy olyan országból érkezett, ahol különösen sok igazolt megbetegedés van már (Irán, Kína, Dél-Korea, Olaszország, Izrael, bizonyos német tartományok, Franciaország szerepel a listán jelenleg).

Ha ezek a körülmények nem teljesülnek, akkor kórházak vagy orvosok kérésére sem végzik el a tesztet. Arra van mód, hogy a tesztet a Szent Lászlóból más kórházakba kiszállítsák, de csak egyesével, a fenti protokoll alapján indokolt esetben.

Szó van róla, hogy jövő héttől még egy budapesti kórházban is végeznének teszteket, de hivatalos döntés erről még nem született.

Egyes magánlaborok is végeznek teszteket üzleti alapon, de az ottani eredmények nem számítanak hivatalosnak.