Vizsgálják Pintér Sándort

Szombat este derült ki, hogy koronavírusos Abdelkader Amara, Marokkó közlekedési és vízügyi minisztere, aki a héten Pintér Sándorral is kezet fogott. Szerdán itt járt, csütörtökön részt vett a marokkói kormány ülésén, de rosszul érezte magát, letesztelték, és szombatra kiderült, hogy fertőzött.

A Kormányzati Tájékoztatási Központ az alábbi közleményt adta ki:

„Minden magyar állampolgárra egyformán érvényesek a szabályok, ezért Pintér Sándor belügyminiszter esetében is elkezdődtek a járványügyi vizsgálatok. A miniszternek tünetei nincsenek, ennek ellenére az egészségügyi előírásoknak megfelelően az ő esetében is elvégezték a szükséges vizsgálatokat, melyeknek eredményéről a nyilvánosságot is tájékoztatni fogjuk.”