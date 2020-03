Tisztifőorvos: A következő napokban a több százas nagyságrendet is elérheti az új megbetegedések száma

"Az elkövetkező napokban akár a több százas nagyságrendet is elérheti az új megbetegedések száma," jelentette be az országos tisztifőorvos a koronavírus-fertőzés elleni védekezésért felelős operatív törzs keddi sajtótájékoztatóján. Müller Cecília hozzátette: most az ellátó rendszer felkészítésén dolgoznak, készülnek a súlyosabb megbetegedésekre. Ismét felhívta a figyelmet, hogy

az idős emberek kiemelten veszélyeztetettek, a 70 év felettiek mindenképpen maradjanak otthon.

Sok kérdést kaptak a témában, ezért Müller megerősítette: semmilyen kötelező védőoltás nem halasztódik, csak az iskolásokat érintő kampányoltásokat kell átszervezni. Ugyancsak sokan érdeklődtek az apás szülések helyzetéről, a tisztifőorvos szerint

ha az apának nincsen tünete, részt vehet az eseményen.

Müller végül bejelentette, hogy a Nemzeti Népegészségügyi Központban Dr. Kiss Zoltán virológus csapatának sikerült izolálni a koronavírust, így lehetőség nyílik annak megismerésére. Újságírói kérdésre válaszolva, Müller kijelentette: