Bezárnak a Las Vegas-i kaszinók

Nevada kormányzója, Steve Sisolak kedd este bejelentette, hogy a koronavírus miatt bezárnak minden nem alapszükségletet ellátó üzletet, így a kaszinókat is. Az éttermek is csak elvitelre kínálhatnak ételt. Szerdától kezdve az üzletekben működő játékgépeket is kikapcsolják. Las Vegasban a kaszinók gyakorlatilag 24 órában működnek, utoljára 1963-ban zárták be őket John F. Kennedy elnök temetése miatt.

Steve Sisolak kormányzó Fotó: Ethan Miller/AFP

A 30 napos zárlat súlyosan várhatóan súlyosan érinti a 648 ezer lakosú várost, ami gyakorlatilag a szórakoztatóiparra és a szerencsejátékra épült. A lépés része a társadalmi távolságtartásról kiadott irányelveknek, amelyekkel arra kérik az embereket, hogy lehetőleg maradjanak otthon és 10 főnél többen ne jöjjenek össze egy helyen. A kormányzó azt mondta, ez a polgáraik életéről szól, mivel minden nap késlekedéssel emberek halnak meg.

Itthon a tilalmak ellenére a kaszinók még mindig simán működnek, mivel hivatalosan nem kereskedelmi tevékenységet folytatnak, hanem szolgáltatók, így a kormány legújabb korlátozó rendelete rájuk nem vonatkozik. (Los Angeles Times/BBC)