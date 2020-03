Ausztráliában a hadsereget is bevetik a távolságtartás betartatására

Ausztráliában a hadsereget is bevetik a járványügyi intézkedések betartására, jelentette be Scott Morrison, az ország miniszterelnöke. A legújabb kényszerintézkedések részeként az országba belépőket 14 napra kötelezően karanténba zárják - eddig csak önkéntes otthoni karantént írtak elő a beutazóknak.

A Bondi Beach, amit végül hatóságilag kellett lezárni, mert az ausztrálok a járvány ellenére is tömegével jártak ide. Fotó: PETER PARKS/AFP

Morrison valamiféle gazdasági intézkedéseket is bejelentett. Azért fogalmazok ilyen óvatosan, mert ezek mibenlétéről nem sikerült sokat kihúzniuk Morrisonból az újságíróknak, így csak ismételni tudjuk, amit mondott: azt szeretné, ha az ausztrál gazdaság hibernálná magát, hogy aztán a járvány elmúltával onnan folytatódhassanak a dolgok, ahol most abbahagyták. Hogy ezt pontosan hogy érti, azt nem volt hajlandó kifejteni.

A szomszédos Új-Zélandon Jacinda Ardern miniszterelnök amúgy pont a rossz ausztrál példával rémisztgetett. Az országban két napja vezettek be kijárási tilalmat, Ardern ennek apropóján jegyezte meg, hogy nem akar olyan jeleneteket látni, mint Ausztráliában a Bondi Beachen.

Ardern itt arra utalt, hogy Ausztrália tán leghíresebb strandján, a Sydney melletti Bondi-on a járvány közepette is ezrével gyűltek össze strandolók. Ennek meg is lett az eredménye:

aktuálisan az a kerület, Waverly a járvány egyik gócpontja, ahol Bondi is van. Csak itt 105 fertőzöttet tartanak nyilván, közülük legalább nyolc olyan akad, akinél nem mutatható ki semmilyen kapcsolat más, korábban igazolt fertőzöttel, és nem is járt külföldön. (Via The Guardian)