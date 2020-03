Muszáj mezőgazdasági munkásokat toborozni, különben nem lesz gyümölcs és zöldség a brit áruházakban

Azonnal szükség van mezőgazdasági munkásokra, akik betakarítják a zöldséget és gyümölcsöt a nagy-britanniai földekről és üvegházakból - közölte a brit kormány. Hozzátették, akár különgépeket is Kelet-Európába kell küldeni, hogy minél hamarabb sikerüljön összetoborozni a kb. 90 ezer munkást, akire szükség lenne.

A nagyobb brit mezőgazdasági üzemek és földbirtokosok már most is küldenek repülőket kelet-európai munkásokért, viszont azt állítják, ez nem elég, ugyanis a koronavírus teljesen padlóra küldte a mezőgazdasági munkaerőpiacot, nincsenek már idénymunkáson az Egyesült Királyságban, ezért a brit kormánynak is lépnie kell.

A termelők az EU keleti fele mellett Oroszországból, Ukrajnából, Moldovából, Fehéroroszországból, a kaukázusi államokból és Barbadosról is próbáltak munkaerőt szerezni, de az EU-n kívüli országok többsége már a koronavírus miatt határzárat vezetett be, nem lehet onnan toborozni munkásokat. Legutóbb éppen Ukrajnában jelentette be a kormány, hogy meghosszabbítják a határzárat.

A brit termelők ezért az utóbbi napokban csak Litvániából, Romániából és Bulgáriából tudtak toborozni, de Litvánia azóta határzárat vezetett be, Románia pedig a repülést korlátozta. Ezért csak Bulgária maradt, ahol ugyan szintén határzár van, de a mezőgazdasági munkásokra ez nem vonatkozik, ők ugyanis kulcsfontosságú munkaerőnek számítanak a bolgár szabályozás szerint. Az egyetlen gond, hogy a legtöbb olcsó légitársaság, ami Bulgária és Nagy-Britannia között közlekedne, nem száll fel a gépeivel. Ezért maradnak a különgépek, amik Szófia és London között kb. 45 ezer euróba kerülnek. (Guardian)