Trump visszatáncolt New York vesztegzár alá vételétől

Szombaton egy darabig úgy tűnt, hogy Donald Trump amerikai elnök vesztegzár alá vonja New Yorkot és a szomszédos államokat, New Jersey-t és Connecticutot is, hogy megfékezze a járvány terjedését. Az Egyesült Államokban a legfrissebb statisztikák szerint már 124665 fertőzöttje van a járványnak. A Johns Hopkins Egyetem összesített adatai szerint messze a legtöbb esetet New Yorkban regisztrálták, ott az aktuális adatok szerint már 53520 fertőzöttet tartanak nyilván. New Jersey a második legfertőzöttebb amerikai állam a maga 11124 igazolt esetével. Connecticutban 1524 esetet tartanak nyilván, ez arányaiban soknak számít, mert Connecticut kicsi állam, kevés lakossal.

Gyalogos a kísértetiesen elhagyatott, teljesen kihalt New Yorkban 2020. 03. 27-én. Fotó: ANGELA WEISS/AFP

Vagyis ebben a három államban él az igazolt amerikai fertőzöttek fele. Ezért is merült fel, hogy itt vesztegzárat vezessenek be, de szombat estére Trump meggondolta magát, és miután pár órával korábban még a vesztegzár esetleges bevezetéséről posztolt, legutóbb már azt írta, hogy

"A Fehér Ház Koronavírus Akciócsoportjának ajánlására, New York, New Jersey és Connecticut kormányzóival egyeztetve azt kértem a Járványügyi Központtól, hogy adjon ki szigorú utazási ajánlást, amit a kormányzóknak kell majd betartatniuk a szövetségi kormánnyal egyeztetve. Karanténra nem lesz szükség".