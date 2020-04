A világsajtó felkapta a fejét a magyar felhatalmazási törvényre

„Az első demokrácia, amit megölt a koronavírus”

„Magyarország már nem plurális demokrácia”

„A sokkoló koronavírus-puccs Magyarországon figyelmeztetés kell, hogy legyen”

Ez csak három cím a világsajtóból az elmúlt napokból, ahol régen szerepelt már annyit Magyarország, mint a felhatalmazási törvény megszavazása óta. Ahhoz képest is, hogy mindenhol a koronavírus a fő téma, így is kifejezetten nagy figyelmet kapott a hétfői budapesti parlamenti szavazás, amiről nemcsak hírben számolt be világlapok sora, hanem erős kommentárok is születnek.

Az első demokrácia, amit megölt a koronavírus című cikk a Washington Postban jelent meg, ebben felsorolják, hogy milyen lépések gyengítették már eddig is a magyar demokratikus rendszert, és ennek tetejébe jött a felhatalmazási törvény. A Financial Times szerkesztőségi vezércikkben ír arról, hogy Magyarország már nem plurális demokrácia.

Szerintük a kormányok világszerte jutnak hozzá különleges hatalomhoz a vészhelyzetben, a rendkívüli helyzet pedig rendkívüli intézkedéseket igényel, amik ütközhetnek az egyéni szabadságjogokkal. Ezek akkor legitimek, ha arányosak és ideiglenesek. Néhányan viszont meglátták a lehetőséget, hogy a válságot arra használják fel, hogy megerősítsék a hatalmukat, valamint gyengítsék az ellenzéket és a kritikus médiát, és ez leginkább Orbán Viktorra jellemző, írja a Financial Times. A cikket azzal zárják, hogy egy ilyen helyzetben az EU-nak különösen figyelnie kell az értékeire.

A magyar helyzet téma volt a CNN-en Christiane Amanpour esti műsorában is, ahol Bill Burns egykori diplomata beszélt arról, hogy Orbán a klasszikus autoriter módszert követi:

Edward Lucas, a Center for European Policy Analysis alelnöke „Üdvözlet Orbánisztánban” címmel írt a törvényről, cikkében ugyanakkor a lehetséges forgatókönyvek között említi azt is, hogy a Fidesz a járványügyi vészhelyzet elmúltával új választást akarhat majd (ezt emlegette többek között Török Gábor is). „Hogy milyen hatással lesz ez a helyzet az ország nemzetközi megítélésére, és a demokrácia állapotára, Magyarországon és máshol, az más kérdés”, írja Lucas.



A sokkoló koronavírus-puccs figyelemfelhívás kell, hogy legyen, jelent meg a Foreign Policy-ben, a puccs kifejezést pedig Anne Applebaum történész is használta Twitteren, amire Kovács Zoltán szóvivő így válaszolt:

„Már elnézést, de ez idiotizmus. Hogyan tudná egy miniszterelnök megpuccsolni saját kormányát? A törvényt a demokratikusan megválasztott parlament szavazta meg alkotmányosan.”

Kovács blogposztban osztotta ki a kritikusokat, akiknek szerinte nem fontos a magyarok élete. Szijjártó Péter tegnap arról írt, hogy a nemzetközi liberális mainstream támad minket. Vannak ugyanakkor megértőbb hangok: az orosz RT oldalán például „A magyar veszélyhelyzet Orbán hatalmáról szól, vagy ez újabb fake news a képmutató globalistáktól?” címmel közöltek kommentárt.