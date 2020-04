Orbán: Jobban vagyok, mint érdemlem

„Jobban vagyok, mint érdemlem” - mondta Orbán Viktor miniszterelnök a lázár mérő egészségügyi dolgozónak, mikor meglátogatta a kiskunhalasi Semmelweis kórházat. Erről a Facebookra is töltött föl videót:

A miniszterelnök Kiskunhalason a városi kórház mellett a most felépített mobilkórházat, valamint egy védőruha-varróüzemet is megtekintett, Havasi Bertalan, Orbán szóvivője jelezte is a Magyar Távirati Irodának, hogy a miniszterelnök várhatóan ezekről a látogatásokról is külön videókat tölt majd fel a Facebookra.

Az MTI beszámolója szerint Tóth Tamás vezérőrnagy, akciócsoport-parancsnok, a büntetés-végrehajtás országos parancsnoka azt jelentette a miniszterelnöknek, hogy a kiskunhalasi mobil járványkórház rekordidő, mindössze két és fél hét alatt épült fel, és jelenleg nincs ennél modernebb ilyen típusú kórház egész Európában.