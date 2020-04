Merkel támogatásáról biztosította a WHO-t, miután Trump felfüggesztette az amerikai befizetéseket

Angela Merkel német kancellár csakis erős és koordinált nemzetközi válasszal látja legyőzhetőnek a koronavírust. Ezért aztán teljes mértékben támogatja az ENSZ Egészségügyi Világszervezetét (WHO) és partnereit, írja a Deutsche Welle.

Merkel a G7 országok vezetőivel folytatott szerdai videokonferenciáján beszélt erről, miután kedden Donald Trump felfüggesztette az Egyesült Államok befizetéseit a WHO-ban.

Justin Trudeau kanadai miniszterelnök is kritizálta Trump döntését. Azt mondta, az olasz és a francia kormány is felismerte, hogy közösen kell fellépni a járvány ellen márpedig a WHO fontos része ennek az együttműködésnek. „Mi is látjuk, hogy felmerültek bizonyos kérdések, de most nagyon fontos, hogy egy irányba haladjunk.”

Trump szerint a WHO nem kezelte megfelelően a koronavírus-járvány kirobbanását, és munkája során Kína érdekeit helyezte előtérbe. Ezzel kapcsolatban mások is bírálták a WHO-t (a Kínával kapcsolatos politikájáról itt írtunk), de amerikai egészségügyi szakemberek így is elítélték a lépést.