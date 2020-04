A WHO egyáltalán nem biztos benne, hogy az antitestek védelmet jelentenek egy második fertőzéssel szemben

Segíts a szerkesztőségnek ! Nélküled nincs 444.

Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) egyelőre meglehetősen bizonytalan azzal kapcsolatban, hogy a koronavírusból történő meggyógyulás után a vérben megjelenő antitestek valóban védelmet jelent-e egy újabb fertőzéssel szemben, írja a Reuters.

Mike Ryan és Tedros Adhanom Ghebreyesus, a WHO igazgatója Fotó: FABRICE COFFRINI/AFP

Erről Mike Ryan, a WHO vészhelyzeti vezetőelemzője beszélt pénteken. Kitért arra is, hogy ha az antitestek esetleg még hatékonyak is, akkor is egyelőre kevés jele van annak, hogy sokak szervezetében megjelentek volna, és ez az úgynevezett nyájimmunitás kialakulásához vezethetne a társadalmakban.

Ryan elmondása szerint míg eddig az elvárások arról szóltak, hogy sokak szervezetében jelenhetnek meg az antitestek, jelenleg a rendelkezésükre álló előzetes eredmények alapján egyáltalán nem ezt látni, és a társadalmak viszonylag alacsony százalékánál történt ez meg. Azaz a WHO szakértője szerint könnyen lehet, hogy ez nem fogja megoldani a kormányok problémáját.