Portfolió: A kormány hétfőn felülvizsgálja a válságkezelő programját

Szijjártó Péter külgazdasági miniszter korábban levelet küldött a magyarországi multinacionális vállalatoknak, amelyben biztosította őket, hogy a magyar koronavírus-mentőcsomaggal a kormány segítségével meg tudják védeni a munkahelyeket, nem kell leépíteniük - írja a Portfolió. A lap úgy értesült, hogy Szijjártó ígéretével szemben azonban több multi nem tud élni a kormány által kínált kedvezményekkel, ezért leépítésekbe kezdtek. A Portfolió értesülései szerint ezért a kormány most a mentőcsomag intézkedéseinek átdolgozásába kezdett, hogy ne kelljen leépíteniük a multiknak.

Az eddig is világos volt, hogy a kis- és középvállalkozásokat súlyosan érinti a válság, és a kormány mentőcsomagja sem fog nekik túl nagy segítséget nyújtani. A kormány azonban a nemzetközi cégek magyar leányvállalatait mindenképp meg akarta menteni, ezért is ijedtek meg attól, hogy a multik létszámleépítésekbe kezdenek.

A Portfolió azt írja, hogy a multik leépítési szándékai alapján vélhetően nagyon komoly gondok vannak a magyar gazdaságban, hiszen eszerint a tőkeerős vállalatok a végkielégítéseket is vállalva elbocsátásokba kezdenek, kalkulálva azzal is, hogy a válság után akár komoly toborzási költségeik is keletkezhetnek. Azért kényszerülnek erre, mert sokuk nem tudja igénybe venni a magyar kormány munkaidőcsökkentési programját, vagy túl bürokratikusnak tartják, de olyanok is vannak, akik szerint eleve túl kevés a magyar állam segítsége.

A vállalatok szerint a kormánynak több pénzt kellene tennie a programba, ne csak 75 ezer forintig támogassák a munkabért, terjesszék ki több emberre, és legyen könnyebben igénybe vehető.

A Portfolió értesülései szerint ezért a kormány hétfőn felülvizsgálja majd az eddig intézkedéseit.