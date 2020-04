Prága polgármestere rendőri védelmet kapott, miután arról írtak, hogy ricinnel akarták megmérgezni

Segíts a szerkesztőségnek ! Nélküled nincs 444.

Prága polgármestere elismerte, hogy több mint két hete rendőri védelem alatt áll, mert az „élete veszélybe került”, egy cseh nyomozás szerint meg akarták mérgezni. miután azonosította a vele szembeni fenyegetést.

Zdeněk Hřib a rendőrség kérése alapján az Echo of Moscow független orosz rádió kérdésére nem volt hajlandó elmondani, vajon oroszok állnak-e a fenyegetés mögött, és nem árult el többet a fenyegetés természetéről sem.

A múlt héten a cseh média arról számolt be, hogy Zdeněk Hřibet „ideiglenes rendőrségi védelem alá” helyezték, és feljelentést tett a rendőrségen, mondván, az otthona közelében követték.

Zdeněk Hřib Budapesten, a CEU épületében mond beszédet a V4-es országok fővárosaiban megválasztott ellenzéki polgármesterek által kezdeményezett Szabad Városok Szövetsége megalapításakor 2019. december 16-án. Fotó: Kisbenedek Attila/AFP

Vasárnap a Respekt arról írt, hogy egy ember orosz diplomatapapírokkal érkezett Prágába 3 hete azért, hogy megölje Hřibet és egy másik cseh politikust, Ondřej Kolářt. A névtelen cseh hírszerzői forrásokra hivatkozó lap szerint a merénylő egy aktatáskában hozott a ricin nevű, halálos méregből.

A cseh hatóságok nem erősítették meg az értesülést, Vlagyimir Putyin szóvivője, Dmitrij Peszkov pedig álhírnek nevezte azt.

Mindkét cseh politikus kiállt már az orosz vezetés ellen. Hřib támogatta, hogy a prágai orosz nagykövetség előtti teret a 2015-ben a Kreml közelében meggyilkolt ellenzéki politikusról, Borisz Nyemcovról nevezzék el, mire a nagykövetség közölte, hogy akkor a másik utcába jegyzik be az épületet. Kolářnak pedig nagy szerepe volt abban, hogy Ivan Konyev szovjet marsall szobrát eltávolítsák, ami miatt Prágában és Moszkvában is tüntettek az oroszok. Kolář is rendőri védelmet kapott, tavaly azt mondta, Prágát is el kellett hagynia, miután fenyegetéseket kapott emailben, a közösségi médiában és SMS-ekben is. (Guardian)