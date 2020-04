Videóra vette az óceánjáróról hazatért koronás beteg, ahogy letesztelik, mintha börleszket forgattak volna

Segíts a szerkesztőségnek ! Nélküled nincs 444.

Minden szempontból megdöbbentő videót tett közzé egy magyar vlogger, aki egy óceánjáró hajón kapta el a koronavírust. Azóta szerencsére meggyógyult. A Beférek a bőröndbe nevű csatornáján számos videó látható hál" Istennek szerencsés kimenetelű kalandjáról, de a legutóbbi, két nappal ezelőtt feltöltött videón

talán először látható, hogyan is néz ki, amikor egy fertőzésgyanús magyar állampolgárt otthonában tesztelnek.

A videóból az is kiderül, mi történik azt követően, hogy a végtelenül esetlen mintavétel után elkezdik kezelni a helyzetet a magyar hatóságok.

Az ELKAPTAM A KORONAVÍRUST! – Ez történt velem című videóban a főhős előbb elmondja, hogy minden valószínűség szerint azon a hajón kapta el a vírust, ami azóta is a kikötőben vesztegel, majd a negyedik perc végefelé rátér a lényegre: mi történt azután, hogy visszatért Magyarországra.

„A tesztet azért kértem, mert a hajóról egyre aggasztóbb hírek érkeztek, és meg akartam róla győződni, hogy velem mi a helyzet” - kezdi a vlogger. Majd elmeséli, felhívta a háziorvosát, aki nagyon segítőkész volt.

Az első teszt

Három nappal azután, hogy Magyarországra érkezett, kiment hozzá egy úriember, aki állítása szerint mentőautósofőr. A kétségtelenül kedves, joviális szakember látogatását a vlogger fel is vette, ami tudomásom szerint az első ilyen videó a Magyarországon végzett otthoni tesztelésekről. A minden szempontból zavarbaeejtő videón a mentős láthatóan egy gyorsan kiadott kis útmutatóból tájékozódik arról, mit is jelent a gyorsteszt eredménye. Ez alapvetően nem is lenne megdöbbentő, nem olyan régóta ismerjük a vírust, de gyorsan kiderül, elsőre be is nézi az eredményt, majd magát az érintettet kéri arra, segítsen, szerinte fertőzött-e? A teszt kezelője saját állítása szerint nem látott még pozitív tesztet.



A vlogger megkérdezi, mi a különbség az IgG és az IgM jelzésű eredmény között, de a mentős nem tud válaszolni. (Ezek az értékek jelzik, hogy valaki pozitív, negatív, vagy átesett már a fertőzésen.) Kedves pillanat, ahogy a vlogger és a mentős közösen próbálják összevetni a laminált lapon látható útmutatót és az éppen levett teszt eredményét.

Látva a szakember tétovázást a vlogger megkérdezi, nem kéne-e csinálni még egy tesztet, de erre nem volt lehetőség, ugyanis az urat tíz esethez küldték ki és épp ennyi teszt volt nála.

Viszont ebben a pillanatban egy 95 százalékosan biztos negatív tesztje volt csak, amit azért nem tudott maximálisan elfogadni, tekintve, hogy egy fertőzött hajóról jött, és hosszan elhúzódó betegségen esett át. A teszt eredményéről azt mondta: „hivatalosan csak mi ketten láttuk”.

„A háziorvosom hiába hívta a mentőszolgálatot, akik a tesztet végezték, és az ANTSZ-t, ez valahol eltűnt a nagyvilágban. Szóval volt egy tesztem, ami mégsem volt, ezért a háziorvosom intézett egy újabbat, három nappal később, ez már a pcr-teszt volt, ahol pálcikával vesznek mintát”- meséli.

A második teszt

A teszt elvégzéséhez kiment a mentő, a vlogger azt meséli, első nekifutásra azt mondták, inkább csinálja magának. Ez az a teszt, amikor a torokból és az orrból vesznek mintát. A mentős azzal búcsúzott, biztos negatív lesz az eredmény, amihez a videóban a vlogger csak annyit fűz hozzá: neki sem mostanában kéne lottóznia.

„Az eredményt a háziorvosomnak küldték el, aki elmondta nekem”. A teszt pozitív lett. „Tehát ott voltam a karanténban, ami hivatalosan április 16-án, nap végén járt le, és volt egy pozitív tesztem, április 8-ai dátummal. Egyébként a rendőrség egyszer jött ki ellenőrizni a kéthetes hatósági karantén alatt, megnézték, hogy otthon vagyok-e, és kint van-e a matrica az ajtón, valamint felhívtak, miután kiderült, hogy pozitív a tesztem, hogy megkérdezzék, kivel érintkeztem azóta” - meséli a videón.

Ő egyébként három hét alatt gyógyult fel, de szerencsésnek tartja magát. Viszont visszásnak tartja, hogy ha valaki két hét karantén után gyógyultnak tartja magát, és tünetmentes, vagy erősen javuló tendenciát mutat, akkor mehet ki a világba. Ezt egy az ANTSZ-szel folytatott beszélgetésre hivatkozva mondja. (Ő úgy tudja, azért nem végeznek tesztet a fertőzötteken két hét elteltével, hogy amiből kiderülne, hogy felgyógyultak-e valóban, mert nincs elég tesz.) Levonja a konzekvenciát=jól vagy, bár lehet, hogy még fertőzöl, mégis mehetsz az emberek közé.

“Ezt most itthagyom egy kicsit ülepedni”

- mondja.

De ő nem azért viselkedett az első perctől felelős állampolgárként, hogy utána összefertőzzön bárkit.



Harmadik kör

Úgyhogy - harmadik kör - elment saját költségen egy magánklinikára, ahol újabb pálcikás tesztet csináltatott. Itt annyival volt szerencsésebb, hogy nem saját magának kellett elvégeznie a tesztet, így nem kapott hányógörcsöket. Az eredmény negatív lett.

„Kicsit úgy érzem magam, mint egy leprás, akit senki sem akar közel engedni, hiába gyógyultam már meg úgy, hogy erről még papírom is van” - mondja.

A vlogger azt tanácsolja, ha valaki úgy érzi, elkapta, ne a kéthetes karantént tartsa, adjon még magának egy hét tünetmentes időt.