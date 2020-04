A főváros az év végéig dolgozza ki, melyik utcákban mekkora forgalomcsillapítás szükséges

Segíts a szerkesztőségnek ! Nélküled nincs 444.

Karácsony Gergely főpolgármester délelőtt online sajtótájékoztatót tartott a tervezett forgalomcsillapításról.

Bejelentette, hogy elfogadta közlekedésbiztonsági-forgalomcsillapítási javaslatot, és a fővárosi Fidesz-frakció módosító javaslatait gyakorlatilag egy az egyben belegyúrták a javaslatba, ami a budapest.hu-ra kerül ki. A cél, hogy nullára csökkenteni a halálos baleseteket a fővárosban, csökkenteni lehessen a forgalmat ott, ahol a lakosság szeretné, és biztonságosabbá tegyék a gyalogos és a biciklis közlekedést. Erről indulna társadalmi párbeszéd, és Karácsony azt mondta, egyes kerületekben elindulnak a tesztprojektek.

A főpolgármester közölte: december 31-ig utcáról utcára haladva kidolgozzák, hol és milyen forgalomcsillapítás szükséges, „nem fűnyíró-elven” akarják mindenhol csökkenteni a sebességet.



Karácsony kérdésre válaszolva elmondta, hogy Budapesten 70 km/órás forgalmi sávok is maradhatnak, de egészen biztosan bővíteni fogják a 20-30 km/órás korlátozásokat, amik már a város több részén léteznek.

December végéig kell elkészülnie a javaslatnak, és januárban már döntések is születhetnek a közgyűlésen.

Karácsony azt mondta, a javaslat azt tartalmazta, hogy a főpolgármestert megbízza a közgyűlés, tegyen le egy átfogó közlekedésbiztonsági-forgalomcsillapítási tervet az asztalra, illetve indítsanak tesztprojekteket a kerületekkel előzetesen egyeztetve. Ilyen projektet jelentett be a VI. és a VII. kerület a mostani hétvégére is, de a következő hetekben további kísérleti lépések várhatók más kerületekkel együttműködve is.

A járványról azt mondta, még a zárások vannak érvényben, de heteken belül elképzelhető, hogy a főváros változtat a stratégiáin, például lehet, hogy nem bezárni fogják a köztereket, mint hétvégente a Margitszigetet, hanem még többet fognak kinyitni, hogy javítsák a város élhetőségét. Azt mondta, a közlekedési változásokat a járványtól függetlenül kezdték el tervezni, de a járvány is rámutatott az emberi élet fontosságára, illetve megváltoztatta a közlekedési szokásokat is, minden európai nagyvárosban azon gondolkodnak, hogyan reagáljanak. Budapesten is nőtt a kerékpárosok aránya, ezt az igény segítenék, és szeretnék, ha az ideiglenes kerékpársávból sok később is megmaradna.

Karácsony azt mondta, nagyon kevés információjuk van, de a nemzetközi tapasztalatok alapján azt látják, Budapesten még nincs itt az ideje az enyhítéseknek. A kormány bejelentéséről, hogy maradnak a korlátozások, azt mondta, ezek sajnos még szükségesek, és örülnek, hogy a kormány országszerte kötelezővé tette a tömegközlekedésen és a boltokban a maszkok használatát. Karácsony azt mondta, lehet, hogy fel kell készülnünk arra, hogy csak szeptemberben nyitnak ki az iskolák.

Karácsony azt mondta, szeretnék, hogy ne a közlönyökből tudják meg, hogy a kormánynak mi a célja Budapesttel.

Arról kérdezték, hogy a kormány bejelentette, hogy május 4-én újraindulhat a magánegészségügy. Karácsony elmondta, hogy a főváros nem tart fent kórházakat, de a kerületekkel beszéltek, és azt gondolja, ez egy helyes lépés.

Ezen a hétvégén még biztosan zárva lesz a Margitsziget, de gondolkodnak a sziget és a környéke (Hajógyári-sziget, Római-part, stb.) fokozatos megnyitásán.

Arról nem tud, hogy a Pesti úti idősotthonba megérkezett-e már a parancsnok. Azt mondta, hogy több ezer oldalt kell a kollégáinak bescanelni, úgyhogy az a dilemma, hogy vagy ellátják a feladatukat, vagy állandóan scanelnek. Karácsony azt mondta, úgy gondolja, hogy ma a Pesti úti idősotthon a világ legjobban felügyelt intézménye.

Az RTL megkérdezte, tudja-e pontosan Karácsony, mit jelent Budapest környéke, hol húzódik a határ a korlátozásokat illetően, azt mondta, majd a kormányrendeletből nyilván ki fog derülni.