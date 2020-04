Utólag módosította a gimnáziumi felvétel feltételeit a Klik

Segíts a szerkesztőségnek ! Nélküled nincs 444.

Április végén az állami iskolafenntartó, a Klebersberg Központ (Klik) úgy döntött, kibabrál jó pár tanulóval, akik mindezidáig azt hihették, hogy felvették őket valamilyen középiskolába, derül ki az Index beszámolójából. A Hódmezővásárhelyi Tankerületi Központ legalábbis április végén tájékoztatta az ellenőrzése alá tartozó iskolákat arról, hogy szeptemberben a tervezettnél kevesebb vagy kisebb létszámú osztállyal kezdhetik csak meg a képzést.

A szentesi Horváth Mihály Gimnázium, ami országszerte híres irodalom-dráma-média tagozatáról, például szintén csak április végén értesült róla, hogy a korábban felvett 28 gyerekből végül csak 17 kezdheti meg itt a tanulmányait, vagyis április 30-ig 11 diákot kell arról értesíteniük, hogy mégsem vették fel őket.

Békési Eszter, a tagozat vezetője egyáltalán nem érti a helyzetet. Az Indexnek nyilatkozva azon értetlenkedett, hogy miért csak most tudja meg, milyen felvételi követelményeket támasztott utólag a Klik. Ha ugyanis tudták volna, hogy a felvételin minimum 60 százalékos teljesítményt kell nyújtaniuk a tanulóknak, erről tájékoztathatták is volna őket, nem most kéne értesíteni a diákokat, akik eddig azt hihették, hogy felvették őket.

Hasonló helyzetről számoltak be Makón és Csongrádon is. Makón a József Attila Gimnáziummal, Csongrádon a Batsányi János Gimnáziummal közölték, hogy három osztály helyett csak kettőt indíthatnak szeptemberben. Az Index egyik anonim forrása szerint "azzal nem is lenne baj, hogy csökkentik a gimnazisták számát, hiszen kevesebb a gyerek [...] de egy ilyen döntést akkor sem április végén kell meghozni".

Az Index kereste a Hódmezővásárhelyi Tankerületi Központ vezetőjét, Balázs Józsefet, de nem érték el.