Azt hitték, nyerésre állnak a koronavírus ellen, de egy fertőzött elment bulizni

Hosszú hónapok után ez lehetett volna Dél-Korea leggondtalanabb hétvégéje. A kelet-ázsiai ország volt az első Kínán kívül, ahol tömegek kapták el a koronavírust, de a koreaiak az egész világnak utat mutatva rendkívül sikeresen meg tudták fékezni annak terjedését. Már éppen újra megnyíltak az iskolák, múzeumok és a konyvtárak, beindult – igaz zárt kapuk mögött – az ország két legnépszerűbb bajnoksága, a foci és a baseball, amikor hirtelen ismét elkezdett terjedni a vírus, és egy egész ország kezdhetett ismét aggódni.



A nézőket helyettesítő műnézők egy zárt kapus baseballbajnokin Dél Koreában, 2020 május 7-én Fotó: Jong Hyun Kim/Anadolu Agency via AFP

Január 20-án, Kína, Thaiföld és Japán után Dél-Korea volt a negyedik ország, ahol megjelent a Covid-19. Hogy még nehezebb legyen a helyi hatóságok dolga, a vírus egy ideig gyakorlatilag kontrollálatlanul terjedt egy kis keresztény szekta tagjai közt, akik a szélesebb koreai társadalom sok tagjának is továbbadták azt. Február második felében már volt olyan nap, amikor ezernél is több új megbetegedést regisztráltak, és minden adott volt egy olasz vagy amerikai típusú katasztrófához, ám a koreaiak ezt végül el tudták kerülni.



Ehhez teljes transzparenciára és bátor technológiai újítások bevetésére volt szükség, többek közt olyan appokkal, amelyekkel gyakorlatilag mindenki tudhatta minden fertőzöttről, hogy éppen merre jár vagy merre járt korábban. Ezeknek köszönhetően március közepére napi 100, még egy hónappal később pedig napi 20 köré sikerült leszorítani az új megbetegedések számát. Május 8-ig Dél-Koreában 10822-en betegedtek meg és 256-an haltak meg a koronavírustól.

A koreaiak olyan sikeresek voltak, hogy április 15-én még választást is tudtak tartani, amin többen vettek részt, mint 1992 óta bármikor. Május elejére a pozitív esetek már csak egyszámjegyű növekedést mutattak naponta, és ezek túlnyomó többsége is külföldről hazatért koreai volt, nem olyan, aki az országban kapta el a vírust („importált” esetekből egyébként összesen eddig 1104 volt, tehát az összes fertőzés egytizede). Május 6. volt egymás után a harmadik nap, amikor csak a külföldről hazatérők között regisztráltak új fertőzöttet, mindössze kettőt, és ez volt a nap, amikor az országban elkezdtek lazítani a társadalmi távolságtartás március eleje óta szigorú szabályain is.

Dél-Koreában, köszönhetően a hatékony és innovatív megoldásoknak, nem volt szükség olyan szigorú lezárásokra, mint sok nyugat-európai országban. De sporteseményeket rendezni, kulturális intézményeket látogatni itt sem lehetett, így az egész ország örülhetett annak, hogy ha kis lépésekkel is, de az élet visszatér a rendes kerékvágásba.

Sajnos azonnal kiderült, hogy még ezek a kis lépések is túl gyorsak. Május 8-án a koreai járványügyi hivatal, a KCDC bejelentette, hogy legalább 15 új fertőzöttet találtak akik Szöul Itaevon nevű szórakozónegyedben kapták el a vírust.

A KCDC-nek sikerült megállapítania, hogy azt mindannyian ugyanattól a 29 éves férfitól kapták el, aki május 1-ről 2-re virradóra Itaevon klubjaiban szórakozott. Azt viszont nem sikerült kideríteniuk, hogy őt ki fertőzte meg. A férfi se regisztrált fertőzöttel, se külföldről hazatérő koreaiakkal nem találkozott korábban, így joggal lehet attól tartani, hogy szemben azzal, amit a hivatalos számok mutattak, a koronavírus valójában igenis terjedt még az országon belül is.

A többieket megfertőző férfinak semmilyen koronavírusra utaló tünete nem volt, amikor pénteken elment szórakozni. Másnap már hasmenése és magas láza volt, vasárnap elment orvoshoz, kedden pedig el is végezték a koronavírus-tesztjét, aminek pozitív lett az eredménye. Innentől kezdve a koreai egészségügyi hatóságok az idővel gyakorlatilag versenyt futva kezdték el feltárni a férfi kapcsolati hálóját, és tesztelni mindenkit, akivel érintkezett.

A péntekig elvégzett tesztek alapján a férfin kívül még 14-en fertőzöttet találtak, akik közül egy ember a munkatársa, a többiek viszont csak ugyanazokon a szórakozóhelyeken fordultak meg, ahol ő. A fertőzöttek között van egyébként három külföldi állampolgár is. A KCDC azonban attól tart, hogy ennél jóval több fertőzöttet fognak találni, mivel a férfi hajnal négyig bulizott, öt különböző szórakozóhelyen, és legalább 1510 olyan embert számoltak össze, aki vele egyidőben ugyanezeken a helyeken tartózkodott. A valós szám ennél valószínűleg magasabb, a koreaiak is tisztában vannak azzal, hogy egy szórakozóhely látogatóit elég nehéz precízen megszámolni.

„Minden bizonnyal elő fognak kerülni további fertőzöttek” – nyilatkozta az ország egészségügyi államtitkára. Hozzátette: „tisztában vagyunk azzal, hogy a vírus továbbterjedhet, ezért az önkormányzatok és az egészségügyi szakemberek együtt dolgoznak a megfékezésén”.

A hatóságok közzétették, hogy a többieket megfertőző férfi pontosan mikor és melyik szórakozóhelyen járt, és mindenki arra kértek, hogy akinek az estéje átfedte az övét, maradjon otthon, és figyelje alaposan az egészségügyi állapotát, esetleges tüneteit. De a koreai illetékesek ezen felül is fel fogják venni a kapcsolatot mindenkivel, akiről kiderítették, hogy a kérdéses időpontokban Itaevon érintett szórakozóhelyein tartózkodtak, és arra fogják kérni őket, hogy jelentkezzenek koronavírus-tesztelésre. A lehetséges fertőzöttek azonosításához térfigyelő kamerák és bankkártya-tranzakciók adatait is fel fogják használni. A férfi munkahelyét pedig ideiglenesen bezárták.

A koreai hatóságok dolgát alaposan meg fogja nehezíteni, hogy akárcsak Itaevon egésze, a fertőzött férfi által felkeresett szórakozóhelyek is kifejezetten népszerűek a dél-koreai meleg közösség körében. Dél-Koreában a törvény ugyan védi a homoszexuálisokat, de a társadalom egy demokráciához képest kifejezetten homofóbnak számít. Ezért a melegek közül sokan inkább titokban tartják szexuális orientációjukat munkahelyükön vagy akár a családjuk előtt is. Most többen is arról nyilatkoztak, hogy félnek a kikényszerített leleplezéstől, és ez akár ahhoz is vezethet, hogy nem sikerül minden fertőzöttet megtalálni.

Mindenkit felkutatni és tesztelni, aki azon a május eleji éjszakán megfordult Itaevonban, és feltárni az ő kapcsolati hálóikat is, talán akkor is lehetetlen lenne, ha az érintettek nem félnének attól, hogy akárcsak az 1980-as évek és a HIV-vírus idején, ismét a melegeket tenné felelőssé a többségi társadalom egy betegség elterjedéséért. A koreaiak egyszer már bebizonyították, hogy ha valaki, ők képesek egy naponta százakat megfertőző vírust megfékezniük. Lehet, hogy alig néhány héttel később kénytelenek lesznek ismét nekifutni a feladatnak.

