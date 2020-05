Gulyás Gergely a rémhírterjesztésért bevitt emberekről: „Jogállamban ilyen előfordul”

Segíts a szerkesztőségnek ! Nélküled nincs 444.

A Kormányinfón Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető minisztert az Index megkérdezte, hogy mi a kormány véleménye a rémhírterjesztés gyanújával bevitt emberekről.

Gulyás azt mondta, a két ismertebb esetben az ügyészség nem minősítette bűncselekménynek, hogy kiírták, amit kiírtak, „egy jogállamban ilyen előfordul”, és ha egy hatóság hibázik, akkor kártérítési felelősség áll fent.

A kormány kéri a hatóságokat, hogy csak és kizárólag a legindokoltabb esetekben éljenek ilyen eszközökkel. Ha ilyesmi történt, a jogállam erősségét mutatja, hogy az ügyészség néhány órán belül megváltoztatta a hibás döntést – mondta Gulyás.

Mi is küldtünk kérdést a kormányinfóra ezzel kapcsolatban, ezt nem olvasták be: „Mit szól ahhoz a kormány, hogy az elmúlt két napban legalább két embert vittek be hajnalban a rendőrök rémhírterjesztés miatt egy-egy Facebook-poszt miatt? A szerencsi férfi a kormány járványügyi intézkedéseit kritizálta, a másik annyit írt: »Gyulán is kiürítettek 1170 ágyat.« Ez volt a céljuk, amikor megalkották a rémhírterjesztésre vonatkozó szabályozást?”