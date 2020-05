A „rémhírterjesztők” üzenik: Amíg van szólásszabadság, addig éljünk vele

Segíts a szerkesztőségnek ! Nélküled nincs 444.

Egyszerre állt nyilvánosság elé az a két férfi, akiket rémhírterjesztés miatt állított elő a rendőrség az elmúlt két napban. A gyulai Csóka-Szűcs János és a Szegin élő Kusinszki András (aki névvel most szerepelt először az ügyben) a Partizán műsorában mondták el történetüket.

Kusinszki elmondta, amikor megjelent nála 6-7 rendőr tegnap hajnalban azzal, hogy „rémhírterjesztés címszóval kiemelt bűncselekmény miatt nyomoznak ellene”, az első pillanatban el sem tudta képzelni, miről lehet szó, majd gyorsan leesett neki, hogy kormánykritikus Facebook-posztja lehet a dolog mögött (amiben többek között arról ír, a kormány szándékosan időzítette a koronavírus tetőzésének idejére a kijárási korlátozás megszüntetését).

Elmondása szerint többször is elhangzott, hogy ez „kiemelt ügy”, miközben egyébként a rendőrök korrektek voltak vele, többen személyesen is ismerik a településről, jó viszonyban vannak.



Ezután bevitték a rendőrségre, ahol kikérdezték a Facebook-posztról. Többek között arról is, kire gondolt, amikor diktátorról írt a posztjában. Kusinszki azt válaszolta, „azokra, akik azokat a törvényeket alkotják, amik az állampolgárok számára kezelhetetlenek, értelmetlenek és megvalósíthatatlanok”, de maga a személy nem érdekeli őt.

Kusinszkit, aki egyébként székely és magyar motívumokkal díszített fakerítéseket készítésével foglalkozik, felháborította, hogy a rendőrség publikálta az otthonában készült videót.

A gyulai Csóka-Szűcs János (aki Hadházy Ákos Facebook-posztját osztotta meg azzal, hogy „Gyulán is kiürítettek 1170 ágyat”) elmondta, őt is otthonából vitték el, és többek között arról is kérdezték, milyen szervezeteknek a tagja. Csóka-Szűcs gyulai körökben aktív ellenzéki, a Momentum pártoló tagja és a Márki-Zay Péter féle Mindenki Magyarországa Mozgalomban is részt vesz. Telefonját és számítógépét lefoglalták, jelszavát meg kellett adnia, ezekben be van lépve például a levelezéseibe.

A rokkantnyugdíjas férfinak kihallgatása után nem segítettek a hazajutásban.

Arra a kérdésre, utólag hogyan értékelik az esetüket, és mit tanácsolnak másoknak, Kusinszki András azt válaszolta: „nincs mit megbánnia.” Elmondása szerint környezete jobban megijedt, mint ő maga, ismerősei azzal keresték meg, őket is elviszik-e, mert megosztották a posztot. Szerinte ez arról szól, hogy „megfélemlítik a jónépet”, az embereknek pedig azt javasolja:

bátran írják meg a véleményüket, vigyázva arra, hogy a szólásszabadság szabályai szerint járjanak el, ne legyen az a vége, hogy mindenki hallgat.

„Beszélni kell, fel kell tárni a problémákat, amíg van szólásszabadság, addig éljünk vele”, mondta. (Az ő esetében az ügyészség azóta kimondta, nem követett el bűncselekményt.)

Csóka-Szűcs János is azt mondta, nincs mit megbánnia, és ő úgy tapasztalta, sokan paprikázódtak fel az eset miatt, és talán bátrabbak is lesznek.

Kaputa Júlia, a TASZ jogásza azt javasolta a műsorban a hasonló helyzetbe kerülő embereknek: működjenek együtt a rendőrséggel, de ha jogsértést tapasztalnak, utólag tegyenek panaszt.