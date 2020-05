Hadházyék a gyulai rendőrkapitányság elé vonultak, hogy kiálljanak a véleménye miatt előállított férfi mellett

Szavazz az elmúlt 7 év 7 legjobb cikkére!

Péntek délután Gyulán szimbolikus sétával állnak ki a rémhírterjesztés miatt előállított Csóka-Szűcs János mellett, akit azért vitt el a rendőrség szerda hajnalban, mert egy zárt Facebook-csoportban megosztotta Hadházy Ákos egyik posztját, és melléírta: „Gyulán is kiürítettek 1170 ágyat.”

Csóka-Szűcs János Fotó: Halász Júlia/444

A rendőrség szerint ezzel a mondattal „a veszélyhelyzetben veszélyeztette a védekezés hatékonyságát.” Pedig egyébként Kásler Miklós a Békés Megyei Központi Kórház gyulai egységének legnagyobb részét még április közepén járványkórházzá minősítette, és közel 1200 ágyat várta üresen a vírusos betegeket.

Péntek délután nagyjából 40 tüntető vonult a Petőfi-szobortól a helyi rendőrkapitánysághoz. A megmozduláson Szél Bernadett, Hadházy Ákos, Fekete-Győr András és Márki-Zay Péter is részt vett. Hadházy és Szél be is mentek a rendőrséghez, de csak két embert találtak bent, pedig előre értesítették a rendőrkapitányt, hogy beszélnének vele. „Nem merik vállalni, nem merik az arcokat adni ehhez a gyalázathoz” - mondta Hadházy az épület előtt. Majd hozzátette: „Ellenzékre és ellenvéleményekre vészhelyzetben is szükség van, mert ha nincsenek viták, nincsen ellenvélemény, nincs ellenzék, akkor a hatalom őrültségeket tud csinálni”.

Fotó: Halász Júlia/444

Csóka-Szűcs János a rendezvényen mondta el, hogy az ügyészség arról értesítette, hogy felmentik, vagyis nem volt alapja az ügynek. A férfinak lefoglalták a telefonját és a számítógépét, és bár az ügyészség szerint nem történt bűncselekmény, de a laptopot, mobilt meg nem kapta vissza. A rendőrség azt mondja, még nem kapták meg az írásbeli értesítést erről.

A mozgássérült férfit négy órán tartották benn a rendőrségen, majd nem vitték haza. „A feleségemnek nincs jogosítványa, az autó egyedül nem tud bejönni értem, úgyhogy szép lassan, a kerítések mellett meg-meg állva hazasétáltam” - mondta később a 444-nek.

Csütörtökön az gyulai önkormányzat lapjában külön cikkben támadták a férfit, amiért „egy nap leforgása alatt csinált saját magából országos hírű politikust”.