Kína a magyar kormánnyal együtt akadályozza, hogy Tajvan csatlakozzon a WHO-hoz

A kínai külügyminisztérium közleményére hivatkozva a South China Morning Post arról ír, hogy Szijjártó Péter csütörtökön a Vang Ji kínai külügyminiszterrel folytatott egyeztetésén biztosította a kínai felet arról, hogy támogatja az „egy Kína” elvet, ami a két ország közötti kapcsolat alapja,

és ezért Magyarország nem támogatja Tajvan csatlakozását az Egészségügyi Világszervezethez (WHO). A világszervezet hétfőn tartja a közgyűlését, amin Tajvan is részt szeretne venni. A tárgyalásról csütörtökön az MTI és ez alapján a kormány oldala is beszámolt, de a Tajvanról szóló részlet valahogy kimaradt.

Ahogy a WHO és Kína kapcsolatáról korábban megírtunk: Kínai Népköztársaság 1949-es megalapítása óta makacsul tartja magát ahhoz, hogy Tajvan szigete az ország része, és csak „egy Kína” létezik. Így hiába működik Tajvan de facto független szigetországként, Peking fáradhatatlanul dolgozik azon, hogy Tajvant a világon egy maroknyinál több ország ne ismerje el független országként, és a sziget ne is lehessen semmilyen nemzetközi szervezet tagja. Azé az ENSZ-é sem, amelynek a WHO az egyik szervezete. A tajvaniak szerint ez a konfliktus állhatott amögött is, hogy hiába szóltak már decemberben, hogy ez az új koronavírus igenis tud emberről emberre terjedni, a világszervezet nem tette közzé ezt az információt.

A kínai külügy közleménye szerint Vang Ji aznap Bosznia-Hercegovina és Észtország külügyminisztereivel is beszélt, de náluk nem említették, hogy Tajvan is szóba került volna.

Egyébként az Egyesült Államok, Új-Zéland, Ausztrália, Kanada és több európai állam is támogatja, hogy Tajvan újra megjelenhessen a WHO közgyűlésein. Tajvan egyébként az egyik legsikeresebb állam volt a koronavírus elleni védekezésben, mindössze 440 fertőzést regisztráltak, és 7 ember halt bele a fertőzésbe.