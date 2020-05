Orbán: Kásler miniszter úr érdemei történelmiek

Szavazz az elmúlt 7 év 7 legjobb cikkére!

A kormány bejelentette, hogy visszavonják a különleges jogrendet. Ennyire jól állunk? - kezdődött Orbán Viktor szokásos péntek reggeli rádióinterjúja, mire a miniszterelnök tömören így felelt: „Igen.”

Orbán szerint ”kétség kívül sikeresen védekezett az ország, nálunk jobb anyagi helyzetben lévő országokat is felülmúltunk”. Hozzátette viszont, hogy beszélhetünk ugyan sikerről, de ennek akkor is kesernyés íze lesz a járvány közel 500 halottja miatt.

Orbán szerint az országban mindenki összefogott - a baloldalt leszámítva, aki kihúzta magát, és léptem-nyomon belekötöttek a kórházakba, és a védekezést irányító szakemberekbe. „Most megkapják a magukét, szégyen szemre elkulloghatnak a kertek alatt.”



A miniszterelnök kiemelte:

„Kásler miniszter úr érdemei történelmiek.”

Orbán szerint az EMMI-t vezető Kásler Miklós már akkor összehívta a járványügyi szakembereket, amikor az EU-ban még arról volt szó, hogy nincs baj. A miniszterelnök szerint lényegében Kásler gyors reakciójának köszönhetően tudtunk hamarabb meghozni intézkedéseket, neki köszönhetően nem jutottunk el a tömeges fertőzéshez Magyarországon. A Kásler vezette egészségügyi csapat időben elvégezte a munkáját, így a védekezés hatékony tudott lenni. (A 444 a héten arról írt, Pintér Sándor veheti át az egészségügy irányítását Kásler Miklóstól.)

Orbán szerint a rendkívüli jogrend bevezetése „a legjobb döntéseink közé tartozik”. Emiatt ha gyors lépésekre volt szükség, „nem kellett a baloldali ellenzékkel huzakodni-veszekedni” a parlamentben. Az emberek pedig jól tűrték ezt.

Tömeges fertőzésre nem számítunk nyáron, de Orbán arra mondta: a veszély nem múlt el. Különleges jogrendre már nem lesz szükség, de az operatív törzs továbbra is minden nap ülésezni fog.

Reális a veszély a miniszterelnök szerint, hogy újabb fertőzési hullám jön, mert annyira lelazulnak az emberek, ezért mindenkit arra figyelmeztetett: továbbra is tartsa a védőtávolságot. „Nehogy az örömben bajt okozzunk, tartsuk a távolságot.”

Miért reagált a kormány ilyen gyorsan az Európai Bíróság döntésére? - kérdezte a műsorvezető arról, hogy tegnap bejelentették a tranzitzónák megszüntetését.

Orbán szerint „felébredtek a brüsszeli bürokraták”, a történelmi vita újra feléledt a migrációról. Szerinte a brüsszeli bürokraták ki akarják cselezni a magyar szabályokat, ami veszélyes döntés, egész Európára, mert mi védjük Európa külső határát, amit a görögök nem tudnak.

„Úgy értelmezem a döntést hogy tranzitzónát működtetni nem lehet. Akkor tessék a kerítésen kívül várakozni. Aki be akar jönni, fáradjon el a belgrádi nagykövetségre, és adja be a kérelmét. Mi ezt elbíráljuk, addig kívül lehet várakozni” - mondta Orbán, hozzátéve, hogy szerint a migránsoknak ez rosszabb, mint az eddigi megoldás. És arra számít, hogy ebbe a rendszerbe is „bele fognak kötni, azt akarják majd, hogy a Magyarország területén való várakozást tegyük lehetővé”.

A miniszterelnök szerint a brüsszeli bürokraták „benne ülnek egy Soros György nevű ember zsebében”.

A jól szervezett hálózat embereinek (említette az új Facebook-bizottságot is) van egy megrendelésük: migránsválság kell.

„Ha van migránsválság, akkor a kormányok bajba kerülnek, ha bajba kerülnek, akkor hitelre van szükség, a pénz meg náluk van, ők hitelt akarnak adni, lehetőleg jó kis kamatra, mert azt szeretik.” Orbán szerint ez egy „nem túl bonyolult kifosztási mechanizmus”, és ennek ideológiai síkja a multikulturalizmus hirdetése.

A gazdasági kérdésekről azt mondta: eddig óvatosabb volt, de most már nemcsak bízik abban, hanem látja is, hogyan fog működni a gazdaságvédelmi terv. „Fickósabb, vagyok így péntek reggel, macsósabb, ha szabad így fogalmazni” - érzékeltette a magabiztosságát, szerinte „gyorsabban fogunk visszatalálni a korábbi gazdasági teljesítmény színvonalára”, mint hittük. Munka, munka, munka - mondta arról, hogy a középpontban továbbra is a munkahelyek létrehozása áll.



A járványügyi operatív törzs mintájára gazdaságvédelmi csoport jöhet létre, amit valószínűleg a miniszterelnök vezet majd.