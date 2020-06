Békésebb hangulatban, de eddig nem látott tömegben tüntettek Amerikában

Szavazz az elmúlt 7 év 7 legjobb cikkére!

Az elmúlt két hét legnagyobb tüntetését tartották szombaton Washingtonban George Floyd meggyilkolása és a rendszerszintű rasszizmus miatt.

Tüntetés a Fehér Ház közelében Fotó: Samuel Corum/AFP

A Fehér Ház környékén óriási volt a biztonsági készültség, a New York Times szerint jóformán az egész épület egy bunkerszerű erőddé vált, olyasmivé, mint ahová Trump elnököt menekítették egy héttel korábban. Ugyanakkor a tüntetés előtt a védelmi minisztérium hazaküldte a Washingtonba és annak határába vezényelt Nemzeti Gárda aktív szolgálatban levő tagjait, a többieket pedig lefegyverezték. Ez arra utalt, hogy Mike Esper védelmi miniszter sem látta annyira elfajultnak a helyzetet, hogy szükség lenne a katonaságra. (Arról, hogy a hadsereg milyen körülmények között vethető be az USA-ban belföldön, itt írtunk részletesen.)

A korábbi, véres összecsapásokhoz képest most sokkal békésebb volt a légkör, a Reuters szerint helyenként szinte fesztiválhangulat jellemezte a több tízezresre duzzadt tömeget. A tüntetők a Fehér Ház közelében gyülekeztek, azon a téren, ahol egy nappal korábban a washingtoni polgármester kezdeményezésére gigantikus black lives matter-feliratot festettek az útra. Muriel Bowser polgármester szombaton is a tüntetőkkel vonult.

Fotó: OLIVIER DOULIERY/AFP

A rendőrség a korábbiaknál kisebb létszámban volt jelen, és rohamsisakok, golyóálló mellények helyett hétköznapi egyrenruhát viseltek.

A Times beszámolója szerint a tiltakozás egyre inkább egy kibontakozó, országos mozgalom képét mutatja. Trump ennek ellenére ismét Nixon elnök szlogenjéhez nyúlt, és azt posztolta a Twitterre: „Törvény és rend!”

Szombaton tüntetés volt más városokban is. New Yorkban is több ezren vonultak órákon át, Seattle-ben pedig az egészségügyi dolgozók szerveztek tiltakozást olyan szlogenekkel, mint hogy „a rasszizmus közegészségügyi vészhelyzet”. San Fransiscóban, Los Angelesben is tüntettek, Philadelphiában pedig - más városokhoz hasonlóan - azt követelték, hogy legalább tíz százalékkal csökkentsék a rendőrségre fordított kiadásokat.

"Defund the police" - Washintonban is kevesebb pénzt követeltek a rendőrségnek Fotó: BRENDAN SMIALOWSKI/AFP

De nemcsak a metropoliszokban tartottak tüntetéseket, a texasi Vidorban 150-en vonultak utcára, pedig a város története szorosan összefonódik a Ku Klux Klannal és a rasszizmussal. A közelben tucatnyi fehér, felfegyverzett férfi tűnt fel, akik állításuk szerint a veteránok emlékművét akarták megvédeni.



Szombaton a világ minden táján tömegek tiltakoztak a rasszizmus és a rendőri brutalitás ellen.