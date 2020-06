Ahogy újra berobbant a járvány, rájöttek jobb körülményeket kell biztosítani a vendégmunkásoknak

Kedden először kellett visszaállítani a korlátozásokat egy német járásban, mert újra tömeges megbetegedéseket okozott a koronavírus az ország legnagyobb vágóhídján. Észak-Rajna-Vesztfália tartomány miniszterelnöke, Armin Laschet jelentette be, hogy Gütersloh és Warendorf járásokban újra életbe lépnek a márciusi szabályok, miután a Tönnies üzemében több mint 1500 dolgozó fertőződött meg.

Jelenleg ez Európa legnagyobb gócpontja.

Fotó: FRISO GENTSCH/dpa Picture-Alliance via AFP

A fertőzések miatt egyszerre 7000 ember került karantén alá, de a szigorú intézkedéseket most a környék mind a 370 ezer lakójára kiterjesztették, mert tartani lehetett attól, hogy házon kívül is terjedni kezd.



Vagyis júliusig újra bezártak az edzőtermek, a kulturális intézmények, a mozik és a kocsmák is, az iskolák és az óvodák. Ugyanakkor kiutazási tilalmat nem rendeltek el. Csak a húsüzemben történt fertőzések miatt Németországban a koronavírus reprodukciós száma az országban 2 fölé emelkedett. Ez mutatja, hogy egy koronavírusos beteg átlagosan hány másik embert fertőz meg.

Miért pont a vágóhidak?

A vágóhidak egyébként is gyakran válnak a járvány gócpontjaivá: áprilisban egy másik német járásban azért kellett meghosszabbítani a korlátozásokat, mert egy ottani vágóhídon is elkapta 150 munkás a vírust. Az Egyesült Államokban 14 ezer koronavírusos esetet vezettek vissza 181 vágóhídra, de Nagy-Britanniában és Franciaországban is történtek hasonló esetek.

Most a Tönnies üzemében a pozitív tesztet produkáló munkások nagy része azon a részlegen dolgozott, ahol az állatokat darabjaira bontják. Itt hűvös van és hangosan kell beszélni, ami kedvez a koronavírus terjedésének. A 4 fok körüli hőmérsékletben a vírusok csak úgy nyüzsögnek az orr- és torokváladékban, ráadásul a hidegben jóval tovább is maradnak életben. A zajban pedig a henteseknek hangosabban kell beszélniük, amivel több nyálcsepp kerül a levegőbe, ráadásul a megterhelő munka miatt a levegőt is hevesebben veszik a dolgozók.

Clemens Tönnies a vágóhídon Fotó: firo/Picture-Alliance via AFP

Ezen a helyzeten csak rontott, hogy az alulfizetett vendégmunkásoknak olyan olcsó szállásokon kellett lakniuk, ahol sokszor tíz ember él egyszerre ugyanabban a háromszobás albérletben. A Tönniesnél 87 országból érkeztek munkavállalók, de a többségük román és lengyel vendégmunkás, de a harmaduk a családjával él Németországban. Sokat elmond a helyzetükről, hogy

a vállalat közel 7000 dolgozója mindössze 1300 lakáson osztozik. A hasonlóan rossz körülmények miatt vasárnap egy kisebb lázadás is kitört Göttingenben, ahol egy román vendégmunkások által lakott tömbben 700 embert zártak karanténba.

A Tönnies üzemében azért sem tudták időben megállítani a fertőzés terjedését, mert teljesen átláthatatlan volt, hogy a vállalat pontosan hogyan foglalkoztatja a vendégmunkásokat. Amikor a múlt héten már több mint 1000 dolgozó tesztje lett pozitív, a vállalat nem tudta megmondani, hogy hol laknak a fertőzöttek, mert az adatok az alvállalkozóknál voltak, amik csak másnapra tudták megadni azokat. Pedig a gyors intézkedés fontos lett volna, nehogy a fertőzés elkezdjen terjedni a vágóhíd falain túl is.

Fotó: David Inderlied/dpa Picture-Alliance via AFP

De a tömeges fertőzés miatt Németországban arról is megindult a vita, hogy mennyire fenntartható a viszonylag olcsó húst előállító iparág, amiben az állatokat is borzalmas körülmények között tartják, a munkásokat is kizsákmányolják és alapvetően a végtermék sem egészséges, és nem javítana-e a helyzeten, ha megállapítanának egy minimális árat a húsárukra.

Látszólag ezen a téren történhet változás, ugyanis a kritikákra reagálva a vállalat vezetője, Clemens Tönnies kedden bejelentette, hogy a fontosabb területeken az összes vállalkozási szerződését felmondja, és a dolgozókat a saját alkalmazásába veszi. Valamint digitálisan vezetik az emberek munkaidejét is. Valamint arról is beszéltek, hogy 2021-ig normális lakhatási körülményeket teremtenek a munkásaiknak. Valamint a legnagyobb konkurense, a Westfleisch is rendes alkalmazásba veszi a dolgozóit.

De a sorozatos hibák miatt megvan a veszélye, hogy a járvány második hulláma egy ilyen gócpontból indul ki, kedd délután a Robert-Koch-Instituts szakértője arról beszélt, hogy amíg a vírus reprodukciós száma egy ideje stabilan 1 alatt volt az utóbbi napokban újra 2 és 3 között áll, amit az olyan lokálisan megjelenő, tömeges megbetegedések okoznak, mint amit Göttingenben vagy Güterslohban történt.