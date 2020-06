Több európai országban a járványügyi lazítások után újra növekedni kezdett a koronavírus-fertőzöttek száma

Bár Müller Cecília és a rendőrök itthon már nem tartanak napi sajtótájékoztatókat, és a kormány szerint Magyarország nagyobb gondok nélkül túljutott a koronavírus első hullámnak nehezén, a globális adatokat nézve egyáltalán nem úgy tűnik, hogy megszabadultunk volna a SARS-CoV-2 vírustól, vagy legalább megszabadulófélben lennénk.

Az Egyesült Államokban, ahol a legtöbb fertőzött van, a napi új esetek száma újra emelkedni kezdett, most naponta kb. 30 ezer új fertőzöttet regisztrálnak, Brazíliában, aminél csak az USA-ban van több fertőzött, szintén ekörül alakul a napi új fertőzöttek száma. Mindkét országban elhúzódó politikai botrányt robbantott ki a koronavírus, Brazíliában Bolsonaro elnök a járvány elején még kifejezetten szabotálta is a tagállamok járványügyi intézkedéseit, mondván, a gazdaság nem állhat le, az Egyesült Államokban pedig Donald Trumpot kritizálják azért, mert későn és hiányosan indult el a tesztelés a legtöbb szövetségi államban, és az amerikai egészségügy nem volt felkészülve egy ilyen gyorsan ennyire nagyra növő járvány kezelésére.

A New York Times interaktív térképén is látszik, hogy a legalább valamennyire megbízható koronavírus-statisztikákat vezető államok jelentős részében a naponta regisztrált új fertőzöttek száma az utóbbi napokban újra növekedésnek indult, sőt több helyen - mint például Brazíliában, Indiában, Mexikóban, Bangladesben, a Dél-afrikai Köztársaságban, Argentínában vagy Nigériában a vírus megjelenése óta folyamatos a napi új fertőzöttek számának emelkedése.

AZ európai helyzet sem túl rózsás, igaz, Magyarország a hivatalos statisztikák szerint továbbra is jól teljesít, alig regisztráltak új megbetegedéseket az elmúlt napokban. Európában ezt Magyarország mellett Szlovákia, Szlovénia, a balti államok és a törpeállamok mondhatják el magukról, ezen kívül az Egyesült Királyság, Lengyelország és Fehéroroszország azok az országok, ahol ugyan számottevő a napi megbetegedések száma, de ez a szám legalább csökkenő tendenciát mutatott az elmúlt két hétben.

Magyarország szomszédai közül tehát Szlovénia és Szlovákia szinte vírusmentesnek tűnik, Ausztriában az utóbbi két hétben sikerült szinten tartani a napi megbetegedések számát, a vírust tehát kordában tartják, a többi szomszédos országban azonban rosszabb a helyzet. Ukrajnában, Romániában és Szerbiában is növekszik az új fertőzöttek száma, Horvátországban pedig a statisztikai adatok alapján az utóbbi két hétben globális összehasonlításban is igen gyorsan terjedt a koronavírus. Igaz, a napi új fertőzöttek számának növekedése csak azért tűnik nagy arányúnak, mert két hete Horvátország szinte koronavírus-mentesnek számított.

Az adatok alapján az is látszik, hogy a legtöbb európai országban, ahol újra növekedésnek indult a napi esetszám, ez a járványügyi korlátozások enyhítése után következett be, és ebben a tekintetben a trend megfordulása várható is volt. A legtöbb érintett ország kormánya nyilatkozott is már a témában, és többnyire azt mondják, mivel az első hullámban már megismerték a vírust, kezelni tudják a helyzetet akkor is, ha a fertőzöttek száma a lazítások miatt újra növekedésnek indul.