A lakók feje fölött döntött egy utca leburkolásáról a XVIII. kerületi önkormányzat, nem tudnak jól kijönni a helyzetből

Nagyobb részt állami támogatásból szilárd útburkolatot kaphat a következő két évben a XVIII. kerület több utcája.

Csakhogy a Malév lakótelep szélén húzódó Flór Ferenc utca sok lakója nem kér az erdő széli sétaút leburkolásából.

5 éve egyszer már leszavaztak egy ilyen beruházást, a mostani, ellenzéki vezetésű önkormányzat azonban nem kérte ki a véleményüket, mielőtt a projektre pénzért pályázott.

Az útépítést ellenző lakók utólagos nyilatkoztatásából pedig mostanra kisebb helyi botrány lett.

Egy önkormányzat és a lakók között ritkán szokott konfliktusforrás lenni, ha a településvezetés belevág egy belterületi földút leburkolásába. Azok, akik egy ilyen út mellett laknak, tehát rendszeres használói annak, a képzeletemben egyenesen a beruházás legnagyobb nyerteseiként tűntek fel eddig.

Egy Budapest XVIII. kerületében, Pestszentlőrincen játszódó sztori pont az ellenkezőjéről szól.

A város egyik megmaradt belterületi erdője, a Halmi-erdő ferihegyi reptérhez közelebb eső szélén húzódik a Flór Ferenc utca, ami egyben a kilencvenes években épült Malév lakótelep legszélső utcája.

A Flór Ferenc utca egy 2019-es Google Street View képen

Ahogyan a képen látható, az utca egy földút, amit gyalogosokon, futókon és kerékpárosokon kívül autóval leginkább csak az a néhány lakó használ, akik az utcában álló házaik hátsó kertjeit szeretnék megközelíteni.

A Flór Ferenc utcát most, nyolc másik útszakasz mellett, nagyjából 564 millió forintból szilárd útburkolattal látná el a XVIII. kerületi önkormányzat. Ráadásul a beruházás költségéből 322,5 millió forintot az állam finanszírozna, vissza nem térítendő támogatás formájában.

Az önkormányzat településfejlesztési és fenntartható fejlődési bizottsága február 25-én döntött a pályázati anyag képviselő-testület elé terjesztéséről, a képviselő-testület pedig február 27-i ülésén fogadta el a határozatot a pályázat benyújtásáról. A megpályázott forrást meg is nyerte az önkormányzat: a projekt megvalósítási határideje 2022. december 31.

Csakhogy az érintett lakosok közül egy kritikus tömeg nem akar szilárd útburkolatot a Flór Ferenc utcára.

Az utca lakóinak egy része egy március 3-i lakossági fórumon értesülhetett az önkormányzat szándékáról, amelyet a momentumos Nagy Károly, a terület egyik önkormányzati képviselője hirdetett meg a választókörzetében élő érintetteknek a saját Facebook-oldalán.

A képviselő a fórumról a nyilvános Facebook-oldalán két posztban is megemlékezett. Az egyikben elmesélte: úgy látja, az érintett lakók fő aggodalma, hogy az új, burkolt út miatt megnő a Flór Ferenc utca átmenőforgalma, a másikban már megnyugtatta a helyieket: az erdő közelsége és a kertvárosi hangulat miatt az önkormányzat sem szeretné ezt. „A tervek egy sétányról szólnak, amely nem aszfalt borítású”- írta.

Nagy azt is megígérte a lakosságnak, hogy az önkormányzat csak akkor valósítja meg a beruházást, „ha erről valamiféle konszenzus alakul ki”.

„Tehát ha a lakosok több mint fele arról nyilatkozik, hogy nem szeretné az új terveket, akkor nem fogjuk megvalósítani ezt a félmilliárdos beruházást”



- írta a posztban az önkormányzati képviselő.

Most július eleje van, a projekt nem állt le: a 18. kerületi Kormányhivatal már kiadta az útépítés engedélyt. Az érintett lakók egy kritikus tömege pedig úgy érzi,

színjáték volt csupán az ígéret, hogy a lakók támogatása nélkül nem lesz útburkolás.

Már eldöntött kérdés volt, mikor megkérdezték őket

Több oka van annak, hogy így éreznek. Az említett fórum után az önkormányzat tényleg tett lépéseket, hogy az érintett lakosok véleményét megismerje: május 18-án Szaniszló Sándor DK-s polgármester szignójával ellátott tájékoztató levelet, és mellékletként egy kitöltendő nyilatkozatot küldött ki az érintett ingatlantulajdonosoknak az önkormányzat.

Ebben a polgármester azonban már tényként közli velük, hogy az önkormányzat március 26-án elnyerte a Flór Ferenc utca szilárd útburkolattal történő ellátásához szükséges állami forrást. Aki viszont a március 3-i fórumon elhangzott feltételek alapján sem támogatja az utca a leburkolását, az a csatolt nyilatkozat visszaküldésével jelezze ezt.

Aki azonban így tesz, az a nyilatkozat aláírásával tudomásul veszi, hogy „ha a Flór Ferenc utca útépítése nem kapja meg az érintett ingatlantulajdonosok többségi támogatását,

akkor a későbbiekben az önkormányzat már csak saját forrásból tud utat építeni, melynek költségét (...) részben vagy egészben az érintett ingatlanok tulajdonosaira átháríthatja.”

A levelet látva 54 lakó május 25-én levelet írt az önkormányzatnak, amelyben kifogásolják, hogy ha az érintettek véleményét szeretné felmérni a kerület, akkor miért csak azoknak kell nyilatkozniuk, akik nem támogatják a beruházást. Arról is írtak, problémásnak tartják, hogy az önkormányzat minden lakóról, aki nem küldi vissza a nyilatkozatot, azt feltételezi, hogy egyetért az útépítéssel. Főként úgy, hogy szerintük a több mint hatszáz címzettből alig száz tulajdonos közvetlenül érintett a beruházásban.

Fakivágás és gyeprombolás is benne lenne

A levélből, amit e-mailben kaptunk meg az egyik lakótól, kiderül, az érintettek nem csak a forgalomnövekedéstől tartanak, hanem féltik azt a

„közel 5 ezer négyzetméter alapterületű, több mint 100 fával, bokorral, cserjével, fűvel borított, parkosított, rendezett területet”

amit fel kellene számolni az útépítés nyomvonala miatt.

A most meglévő földút széltében több mint fele ugyanis a Halmi-erdőt kezelő Pilisi Parkerdő Zrt. területén fekszik, az útburkolási pályázat pedig kifejezetten önkormányzati kezelésű utakra vonatkozik. Az új, szilárd burkolatú úttest ezért a tervek szerint a mostani út felénél kezdődne, és újabb önkormányzati területet foglalna el. Ezt a területet viszont az itt élők már évtizedek óta saját erőforrásokból tartják karban: fákat, bokrokat ültettek rá, parkosították, locsolják. A fás-bokros sáv egyfajta védősávot is jelent száraz időben az út pora ellen. A helyiek szerint nagyobb része most az útépítés áldozata lenne.

Ugyanilyen okokból utasította el már 2015-ben is a lakosság a Flór Ferenc utca leburkolását, amit az akkor még fideszes vezetésű önkormányzat kezdeményezett. A most beígért sétaút helyett még aszfaltutat tervező projektet akkor ellenzéki és lakossági nyomás hatására visszavonták, a lakók pedig azt hihették, egyértelmű üzenetet küldtek arról, hogy nem akarják az új utat.

Annál inkább meglepődtek, amikor az önkormányzat közéléséből és a képviselő-testületi ülés jegyzőkönyvéből is kiderült, hogy most minden, a testületben ülő pártfrakció megszavazta a tudtuk nélkül azt a pályázati koncepciót, amely az utcájuk leburkolását is tartalmazta.

A Flór Ferenc utcában lakó Főző György a 444-nek elmondta, a polgármester tájékoztató leveléből nem tudott mást kiolvasni, minthogy az önkormányzat valódi közvélemény-kutatás helyett megpróbálná belekényszeríteni az érintetteket a beruházás támogatásába, amire a kerület - a megkérdezésük nélkül - forrásért pályázott.

„Közölni, hogy most ellenkezhetsz, de akkor később lehet, hogy neked kell kifizetned a költségeket, számomra nem értelmezhető másként, mint az emberek zsarolása”



- magyarázta. Az elutasító levelet ráadásul a járványveszély idején kellett postán visszaküldeni, amitől érthető okokból tartózkodtak főleg az idősebb lakók - tette hozzá.

Kampányba kezdtek

A XVIII. kerületi önkormányzat, látva a lakossági ellenállást, tájékoztató kampányba kezdett a beruházás előnyeit hangsúlyozva. Az utca lakóihoz a napokban szórólapokat juttattak, amelyek az ügyről terjedő „hazugságokat” teszik helyre:

Fotó: Olvasónk

Fotó: Olvasónk

A lakók egy része szerint azonban az önkormányzat állításai több ponton félrevezetőek.

A városvezetés állításával szemben ugyanis a jogerős építési engedély szerint nem épített, elmozdíthatatlan útakadályokkal tiltaná ki a forgalmat az utcából, hanem mobil virágládákkal, a zsákutcás szakaszokat pedig táblával jelölnék. Közben szerintük ugyanezen nyilvános tervek szerint a sétány nagy teherbírású útalappal készülne, ami az autós terhelést is lehetővé teszi, ráadásul 4,25 méter szélesre tervezik, ami bőven lehetővé teszi, hogy autók is elférjenek rajta. A lakók szerint tehát nincs rá garancia, hogy az utca funkcióját nem változtatja meg a jövőben az önkormányzat. Arról pedig, hogy az önkormányzat 1000 négyzetméteren fák „visszaültetését” ígéri, ők csak a szórólapról értesültek, az emlegetett új terveket az önkormányzaton kívül még senki sem látta - írják más érvek mellett egy Facebook-posztban.

Nekik a képviselő-testület döntése a mérvadó

A XVIII. kerületi önkormányzat kérdéseinkre adott válaszaiban azzal védte a projektet, hogy azt a képviselő-testület ellenszavazat nélkül támogatta. A „demokratikus véleményalkotás szempontjából” ez a mérvadó a hivatal számára - írták. A lakók nyilatkoztatásának módját sem tartják problémásnak: a képviselő- testület „hivatalos döntése” mellett „kifejezetten arra volt kíváncsi Önkormányzatunk, hogy milyen mértékű a terv elutasítottsága” - tették hozzá.

Az önkormányzat közlése szerint az eredmények a következőképpen alakultak:

625 levelet küldtek ki az utcával szomszédos ingatlanok tulajdonosainak,

akik közül összesen 277-en jelezték a nyilatkozat visszaküldésével vagy más módon, hogy ellenzik az útburkolást.

„A nyilatkoztatás szakasza már lezárult. A fent közölt eredmények tükrében ez a kérdés már eldőlt”

- hangsúlyozták, az ellenzőknek pedig azt ígérik, ugyanakkor a korábbi terveket „az építő jellegű észrevételeikhez igazítják” a következő hetekben. Arra a felvetésünkre, miszerint lehet-e a nem nyilatkozókat automatikusan a beruházás támogatóinak számítani, érdemben nem reagáltak.

Azt mindenesetre elismerte az önkormányzat, hogy a beruházás az eredeti tervek szerint tényleg annak az 5 ezer négyzetméteres zöldterületnek a kárára valósulna meg, amit a cikk elején említettünk. Ezért - állítják - a legfrissebb tervek szerint az érintett útszakaszon 1 méterrel keskenyebb burkolt út épül majd, és az ide tervezett „futófolyosó” is kikerült a tervekből. „Ezzel a megoldással a tervezett útfelület MALÉV lakótelep felőli széle további 4 méterrel kerül távolabb a kerítéstől” - ígérik. A jelenleg érvényes, már engedélyezett terveket azonban úgy kell módosítani az önkormányzat szerint, hogy az a pályázati feltételeknek is megfeleljen, és ne veszítsék el a már megítélt 300 millió forintos külső forrást.

Arra a kérdésünkre, hogy miért akkor kérdezték csak meg a lakosság véleményét a kérdésről, amikor a képviselő-testület már döntött a pályázásról az állami forrásra, és meg is nyerte ezt a bizonyos forrást, e-mailen küldött levelükben nem adtak érdemi választ. Azt írták, tévesen állítjuk ezt, hiszen március 3-án lakossági fórumot tartottak a kérdésről.

Ez valóban a pályázat eredményhirdetése (március 26.) előtti időpont,

de a pályázásról szóló februári döntést nem előzte meg, az érintett lakóknak erre már nem lehetett valódi befolyása.

Ezért nem tud jól kijönni a kialakult helyzetből a beruházást „a kerületiek közös érdekének” nevező XVIII. kerületi önkormányzat.