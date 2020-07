Újra robog Székelyföldre a Corona IC, konnektorokkal és zárt vécékkel készül a MÁV

A koronavírus miatt bevezetett járványügyi korlátozások feloldásával szerdán 17 óra 35 perckor újra elindul a Keleti pályaudvarról Brassóba a Corona InterCity, majd Székelyföldről július 3-án érkezik vissza Budapestre, közölte a MÁV.

A Corona Erdélyben Nagyváradon, Kolozsváron és több székelyföldi magyarlakta településen, Gyergyószentmiklóson, Csíkszeredában, Tusnádfürdőn és Sepsiszentgyörgyön is megáll, ezután érkezik Brassóba. Magyarországon Szolnok, Törökszentmiklós, Kisújszállás, Karcag, Püspökladány, Báránd, Sáp, Berettyóújfalu, Mezőpeterd és Biharkeresztes állomásokon áll meg.

A MÁV azt ígéri, hogy a korábbiakhoz képest

„korszerűbb, légkondicionált hálókocsik közlekednek, és mostantól a fekvőhelyes kocsik is felújított, légkondicionált járművek. Ezek konnektorokkal és zárt WC-vel is rendelkeznek, a modernebb fékrendszer miatt pedig a járművek lényegesen csendesebben haladnak”. A vonatra a normál díjszabású, helybiztosítást nem tartalmazó jegyek mellett kedvezményes árú SparNight menetjegyek is válthatók, a biztonságos utazás érdekében azonban nem lehet jegyet venni a hatágyas fülkébe. Az arc eltakarása Magyarországon és Romániában is kötelező.

A Corona InterCity útvonalán nappal közlekedő Hargita IC egyelőre nem közlekedik, újraindítása a nyári szezon végét követően várható.