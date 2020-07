Pozitív lett Bolsonaro brazil elnök koronavírus-tesztje

Pozitív lett Jair Bolsonaro brazil elnök legfrissebb koronavírus-tesztje - írja a BBC. Ez volt Bolsonaro negyedik tesztje, hiszen, mint magasrangú politikust, gyakran tesztelik. Az államfőnek már tünetei is vannak, a helyi sajtó magas lázról és köhögésről ír.

Bolsonaro az utóbbi hónapokban leginkább azzal szerepelt a hírekben, hogy a koronavírust kicsi influenzának nevezte, és azt mondta, nem kell tőle tartani. Az elnök a nagy országok vezetői közül legtovább halogatta a tömeges korlátozó intézkedések bevezetését a vírus terjedésének lassítása érdekében, mondván, inkább a brazil gazdaságot kell életben tartani, mint a betegségre figyelni. Ennek jegyében Bolsonaro sokszor még a brazil szövetségi államok helyi vírusvédelmi intézkedéseit is akadályozta, valamint folyamatosan megtagadta a maszkviselést is, ezért nemrég bírságot is kapott. Hozzáállása miatt több egészségügyi szakemberrel is összekülönbözött, kormányában egymást váltották az egészségügyi miniszterek, akik minden esetben az elégtelen vírusvédelmi intézkedések miatt kerültek szembe az elnökkel.

Brazíliában eddig több mint 65 ezer koronavírus-fertőzött halt meg, a fertőzöttek száma pedig 1,6 millión is túl van, ennél több fertőzött csak az Egyesült Államokban van. (BBC)