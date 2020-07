Újabb videó került elő arról, hogy milyen átgondolatlanul próbálták lehozni egy honvédségi helikopterrel a fán fennakadt siklóernyőst, súlyos balesetet okozva ezzel

A vasárnapi vértesszőlősi siklóernyős balesetről osztott meg egy újabb videót a súlyos sérüléseket szenvedett sportoló társa. Ez alapján végképp érthetetlen, hogy miért egy brutális szelet kavaró honvédségi MI-8-assal próbálták meg lehoznia a fán rekedt, de ekkor még teljesen egészséges siklóernyőst.

A helikopter által keltett szél amúgy is fűszálként hajlította a több tízméteres fákat, de azt még jobban megtépte, amin a siklóernyős ült 20 méteres magasságban, mert a lombok között ott volt az ernyője is, amibe belekapott a viharos erejű rotorszél. A fa nem is bírta tovább, és kettétört, a férfi pedig lezuhant, és életveszélyes sérüléseket szenvedett.

Az már a siklóernyős társának vasárnapi beszámolójából kiderült, hogy rögtön látszott: a honvédségi helikopter alkalmatlan az ilyen típusú mentésre. Tudtak kommunikálni a fán rekedt siklőernyőssel, volt nála rádió és telefon is, jól volt, közben kiderült, hogy egy speciális, fáról mentő csoport elindult a helyszínre, három órán belül ért volna oda. A hatóságok mégis úgy döntöttek, hogy megindítják a helikopteres mentést, ezzel pedig a szemtanú szerint „megkezdődött az őrület”.

A szemtanú szerint a honvédségi MI-8-as „a fák fölött 10-15 méterrel elkezdett bejönni a terület fölé. Olyan 100 km/h-s szelet biztosan csinált, lent elsöpört mindent. A Zsolt fája, amibe kapaszkodott, kb. 5-10 méteres kilengéssel hánykolódott a szélben, szerencsétlen ember kapaszkodott, ahogy tudott. Nem sikerült a behelyezkedés, elmentek. Mondom a Zsoltinak, vedd fel a sisakodat legalább, amit meg is tett. Majd dumáltunk még mondtam neki, Csülök jön, ha kell. És akkor megindult másodszor is a (katonai) helikopter, kilógattak (!!!!) egy mittomén 10-20 méternyi kötelet (!!!!! személyzet nem volt a végén!!! mit gondoltak, majd Bruce Willis módjára félkézzel belekapaszkodik a kötélbe???) és elkezdett behelyezkedni. Megint rohadt nagy szél, elkezdett ránk a fákról ömleni a törmelék, a tűzoltó elküldött onnan, ahol álltunk, mert rajtam volt egy rövidgatya, meg egy póló, meg fogok sérülni. Kiszaladtam abban a szélben, amennyire tudtam (csúsztam-másztam és emlékezzünk, ott van egy tucat bámészkodó). (…) Kiértem, biztonságos távolságba, amikor éktelen recsegés, a fa, amin a Zsolt ült, nem bírta azt, hogy a rajta lévő 25 nm ernyő és 15 nm mentőernyő tépi vitorlaként a 100 km/h-s szélben és félbetört. Pont abban a magasságban, ahol a Zsolt ült és próbált kapaszkodni. 15 métert, vagy még többet zuhant. Odarohantunk, tiszta vér volt, eszméletlenül feküdt, a mentősök nekiugrottak, én annyit tudtam kérdezni a mentőstől, hogy ugye nem halt meg?! Még nem tudom. Ez volt a válasz. Másfél-két órán keresztül küzdöttek ott az életéért, mire olyan állapotba hozták, hogy szállítható legyen”.

Mint kiderült, a hatalmas szélben letörő ágak miatt kéz- és fejsérülést szenvedett a helyszínen lévő orvos is, aki ennek ellenére ellátta a lezuhanó siklóernyőst.

Az Indexnek azt mesélte Molnár Péter, a balatonfüredi légimentő bázisról a helyszínre rendelt légi mentő orvos, hogy neki már akkor rossz érzése volt, amikor kiderült, hogy érkezik a honvédségi helikopter.

„Amikor felértem, láttam, hogy mentőtiszt arca, feje, keze csupa vér. Rázuhant egy faág, megvolt az esélye, hogy agyrázkódást és kéztőcsonttörést is szenvedett, így – miután szállítható állapotba hozta az élet-halál között lebegő O.-t – mi repültünk vele a tatabányai kórházba” – mondta Molnár a megsérült orvosról. Estek ágak a tűzoltókra is, de nekik volt sisakjuk. „Még azután is estek le ágak, hogy a honvédségi gép elszállt.”

Kerestük az ügyben a honvédséget és a katasztrófavédelmet is, de a balesetet vizsgáló rendőrségi nyomozásra hivatkozva nem válaszoltak a kérdéseinkre.