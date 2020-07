A kormány nem ad értelmes magyarázatot arra, miért kockázatosabb a szabadtéri koncert, mint a focimeccs

Gulyás Gergely a kormányinfón bejelentette, hogy augusztus 15-ig maradnak a korlátozások az 500 főnél nagyobb rendezvényekre. Arról július végén döntenek, hogy utána lesz-e változás.

Így még mindig bizonytalan több tucat nyár végére szervezett könnyűzenei fesztivál (B. My Lake, Strand, Fishing On Orfű, EFOTT, Veszprémi Utcazene Fesztivál, SZIN, Fekete Zaj, Kolorádó, stb.) sorsa. A kormány döntéséhez a szervezőknek alig 2 hetük lesz alkalmazkodni, és ha a kormány fenntartja a korlátozást, az óriási terheket ró azokra, akik a rendezvényüket a járvány miatt későbbi időpontra tettek át.

Gulyás azt mondta, több érv szól amellett, hogy ne enyhítsenek július végén sem, de ha augusztus végére sem változik a vírushelyzet, be tudnak vezetni olyan programot, ami a magyar zeneipart támogatja. (Az Index kérdésére Gulyás arról is beszélt, hogy a szektorban nem a zenekaroké a legnagyobb veszteség, mert kiadnak például lemezeket is.)

Miután megkérdezték, meccseket miért lehet tartani, rendezvényeket pedig miért nem, Gulyás azt mondta, van egy nagy különbség a focimeccs és a zenés rendezvények között:

az alkoholfogyasztás, ami miatt kevéssé tartják meg a távolságot az emberek a zenés rendezvényeken.

Az Index viszont szólt, hogy a focimeccseken is láthatjuk, hogy viselkednek a szurkolók, de Gulyás azt mondta, stadionokban tilos az alkoholfogyasztás, és a meccsekről egy hónapja világos szabályok vannak, emellett a fertőzések száma csökken. Csakhogy például a kupadöntőn lehetett alkoholt venni, és a távolságtartás sem igazán ment, több bírságot is kiosztott emiatt az MLSZ, és a rendőrség is vizsgálatot indított.

Az Index tudósítója azt is elmondta Gulyásnak, hogy 5 százalékos alkoholtartalom alatti italt, például sört lehet inni a stadionokban is, amire Gulyás azt válaszolta: a kormány majd javasolja, hogy az Index szerkesztőségének javaslatára ezt is szüntessék meg. Azt mondta, olyat már látott, hogy valaki már eleve úgy érkezik a stadionokba, hogy ivott, de testi kontaktus szempontjából egy focimeccs még mindig kevésbé veszélyes, mint egy koncert.

Focimeccsekre az EU-ban Magyarország elsőként engedett vissza nézőket, először korlátozással, aztán már azzal sem, miközben a legtöbb szövetség még most is zárt kapuk mögött játszatja a meccseket. Bár itthon hivatalosan senki sem fertőződött meg meccsen, de a bolgároknál például kupameccsen vagy az azutáni ünneplésben öt focista és ötven szurkoló is megfertőződött a Covid-19-cel, a bolgár miniszterelnök közölte is, hogy kitiltja a stadionokból a fociszurkolókat, ha továbbra sem tartják a távolságot.