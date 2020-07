Messze Borsod megyében volt a napokban a legtöbb új koronavírus fertőzött, bár erről a megyei napilap elfelejt beszámolni

Péntekről szombatra megugrott az igazolt koronavírus fertőzöttek száma Magyarországon. Nem meglepő, hogy nő a szám, a környező országokban is ez a tendencia.

Az ugrás ennek ellenére elég nagy. Egyetlen nap alatt 22 új fertőzöttet jelentett az operatív törzs, ennél több regisztrált új koronás legutóbb másfél hónapja volt (június 4-én 23-at jelentettek).

A helyzet alapvetően más, mint akkor volt. Akkor még

1210 aktív fertőzött volt, most mindössze 497

406 koronavírusos beteget ápoltak kórházban, most 83-at

24-en voltak lélegeztetőgépen, most hárman.

De a figyelmeztetés nem árt, elhallgatni a számokat pláne értelmetlen. Az operatív törzs szerint is fontos továbbra is az óvatosság, ahogy arra fel is hívják a figyelmet: „az általános szabályok változatlanok: továbbra is viselni kell a maszkot az üzletekben, a tömegközlekedésben és továbbra sem tartható 500 fő feletti zenés, táncos rendezvény”.

És érdemes odafigyelni arra is, hogy hol kezdett el újra terjedni a vírus. Például a szombat reggel jelentett 22 új fertőzött majdnem harmada Borsod megyei, 7 igazolt fertőzött van a megyéből.

Kicsit nagyobb, hatnapos kitekintésben is marad az egyharmados arány. Július 12-e óta 81 új fertőzöttet regisztráltak az egész országban, ebből 27-et Borsodban.

Volt már kétszer ilyen jelentős ugrás Borsodban. Az első még áprilisban, amikor az állami fenntartású borsodnádasdi idősotthonban jelent meg a vírus.

A második nem volt ennyire messze az időben, július elején egy mezőkövesdi tanár fertőzte meg a környezetét. A hatóságok szerint 30-an kapták el tőle a vírust. Erről még beszámolt a Borsod megyei napilap, a boon.hu múlt hétfőn. Azóta viszont hiába emelkedett további 18-cal a fertőzöttek száma, erről saját megyéjére lebontva semmiféle hírt nem adott már a nemzetstratégiai jelentőségű Kesma-birodalom lapja. Egyetlen egy borsodi koronás hír volt, hogy pozitív lett a tesztje az egyik alkalmi, diák munkavállalónak a Vodafone Magyarország miskolci ügyfélszolgálati központjában, de az még az előző héten történt.

A megyében megugrott új fertőzöttek számáról annak ellenére nem számoltak be, hogy az operatív törzs napi jelentéseit berakják cikkekbe, de abban nem térnek ki a borsodi számokra.

1. számú feladvány: A boon.hu szombati járványadatokról szóló cikkében találd meg a megyei vonatkozású információt.

Vagy íme például az 13-ai hír a friss számokról, amikor a 13 új esetből 9 is borsodi volt, és erről egy szó sincs a cikkben. Azt időnként ezekben a napi jelentésekről szóló cikkekben megemlítik, hogy eddig összesen hány fertőzött volt Budapesten vagy Pest megyében.

Közben azért a koronavírusra rákeresve kiderül, hogy az elmúlt napokban azért számos cikk jelent meg a boon.hu-n a járvánnyal összefüggésben, a Kesma-központi hírgyárának köszönhetően, például:

Pedig azt nem lehet állítani, hogy az olvasókat ne érdekelnék a helyi hírek a koronavírus járványról. Amikor kijött a mezőkövesdi fertőzés híre, az volt aznap a legolvasottabb hír a boon.hu-n.

Hogy miért nagy baj, hogy haldoklik a helyi sajtó, arról éppen most írt Sarkadi Zsolt kollégám egy cikket: