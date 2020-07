Észvesztő labirintusba kerülhet, aki külföldről hazatérve kiszabadulna a karanténból

Nincs szabad sajtó a támogatásotok nélkül.

Aki manapság külföldről érkezik Magyarországra, annak jó eséllyel karanténba kell vonulnia. Akkor szabadulhat két hétnél előbb, ha negatív koronatesztet produkál.

A gyakorlatban ez tele van adminisztrációs buktatókkal, egymásnak ellentmondó orvosokkal és hivatalnokokkal, késlekedésekkel.

Van, akinek tíz napba telt elintézni, hogy elhagyhassa a lakást, de aki gördülékenyen halad, az is egy héttel számol.

Augusztustól ráadásul még fizetős is lesz a tesztelés.

Könnyen elveszítheti az ember a fonalat, ha külföldről Magyarországra érkezve megpróbálja átlátni, milyen karanténszabályok vonatkoznak rá. Feltéve persze, hogy komolyan veszi az előírásokat, és nem téveszti meg a határőröket azzal, hogy csak keresztülutazik az országon.

Időnként megtévesztésre sincs szükség. Két beszámoló is eljutott hozzánk, amelyek szerint a román-magyar határon arra buzdították az átkelőket, mondják azt, hogy Bécsbe mennek, így nem kell bajlódni papírokkal, kéthetes karanténnal és teszteléssel. Az egyik esetben a román, a másikban a magyar határőr próbálta így egyszerűsíteni a dolgot, de olyan emberrel is beszéltünk, aki ugyanitt nem tapasztalt hasonlót. (Az operatív törzs azt írta, hozzájuk nem érkezett jelzés ilyesmiről.)

Akik követni akarják a szabályokat, vagyis karanténba vonulnak, és tesztet kérnek, hogy ne kelljen kivárniuk a 14 napot, sokszor nehézkes adminisztrációval és egymásnak ellentmondó információkkal szembesülnek. Így vannak, akik a sok bajlódás mellett mindössze pár napot nyernek az egészen.

Rendőrök ellenőriznek még a márciusi határzár idején Fotó: ALEX HALADA/AFP

Július 14-e óta zöld, sárga és piros színek jelzik, hogy a különböző országokból milyen szabályok szerint lehet belépni Magyarországra. Az időközben egyszer módosított, furcsa országbesorolásokkal már foglalkoztunk, ahogy azzal is, milyen helyzetekkel szembesül, aki Kanadából próbál hazautazni, vagy aki egy frissen sárgából zöldbe váltott országban töltötte a szabadságát.

A szabályok a sárga és piros országokból hazatérőknek is kéthetes karantént írnak elő, kivéve azoknak, akik két negatív PCR-teszttel a zsebükben érkeznek. Ez a legmegbízhatóbb módszer az aktuális fertőzés kimutatására, mivel a vírus örökítőanyagát (az RNS-t) képes azonosítani.

Aki nem teszteltette magát külföldön, az itthon is megteheti, július végéig mindkettőt fizeti az állam. Ilyenkor karanténba kell vonulnia, amit - sárga országok esetén - már az első negatív teszt után elhagyhat, és csak akkor kell visszatérnie, ha a második pozitív. Piros országoknál mindenképp meg kell várni mindkét eredményt.

Ez így egyszerűnek tűnik, de a valóságban nem mindig az. Először is:

Hogyan lehet hozzájutni a tesztekhez?

A Nemzeti Népegészségügyi Központ (NNK) honlapja szerint a teszteket, amiket két nap különbséggel kell elvégezni, a háziorvos rendeli meg a mentőktől. Ők veszik le a mintát, amit aztán elvisznek egy kijelölt laboratóriumba. Vagyis elsőként a háziorvoshoz kell fordulni.

Így tett Kata is, miután júliusban, egy szerdai napon hazatért Londonból. Férje, Zsolt elmondása szerint az orvos már péntekre megrendelte a mentőt, odahaza mintát vettek Katától, majd ugyanez megismétlődött vasárnap, bár még nem ismerték az első teszt erdményét.

Meglepetésre hétfőn telefonon jelentkezett a Népegészségügyi Központ munkatársa, ahol, mint kiderült, csak aznap regisztrálták, hogy Kata belépett az országba. Válaszul elmondta, hogy négy napja otthon ül, átesett két teszten, mire „a hölgy teljesen megdöbbent, hiszen a tesztet kizárólag az NNK kérvényezheti”.

Ez tökéletesen az ellentéte annak, ami az NNK honlapján olvasható. A Londonból érkező Annát és a Walesből hazalátogató Zsófit mégis éppen a háziorvosaik irányították a hivatalhoz.

Anna gépe egy pénteki napon szállt le, a háziorvos legközelebb hétfőn délután rendelt, ekkor mondta neki az asszisztens, hogy az NNK-nak kellene telefonálnia a teszt miatt. Kedden ott azt mondták, nincs szükség ilyen engedélyre (vagyis az ellenkezőjét mondták annak, amit Katának, de azt, ami a honlapon van), így az orvos kedden megrendelte a tesztet.

Zsófi már egy harmadik forgatókönyvvel találkozott. Miután háziorvosa az NNK-hoz, pontosabban a területileg illetékes kormányhivatal népegészségügyi osztályához irányította, ott azt mondták,

„nekik kell küldenem egy e-mailt a reptéren kapott papíromról, és kérvényeznem kell, hogy a háziorvosom kérvényezhesse, hogy a mentő kijöjjön tesztelni.” Hasonló utat járt be Gábor is, de neki sikerült elkerülnie a buktatókat. A koronavírus információs vonal tanácsára Romániából hazaérve rögtön elküldte az adatait és a határon kapott tájékoztatót a kormányhivatalnak, majd felhívta az orvosát is, hogy kérjen neki tesztet.

Hol veszik le a mintát?

Az NNK honlapja erre nem tér ki, de mivel a karanténba küldött emberek potenciális fertőzötteknek tekinthetők, logikus lenne, hogy a mentősök házhoz menjenek, ahogy Katánál is történt.

De vele ellentétben mindenki mást, akivel beszéltünk, a mentőszolgálathoz hívtak be tesztelésre, hiába érkeztek a besorolás szerint fertőzött országokból. Azért így is voltak eltérések a forgatókönyvek között. Anna, akinek az orvosa kedden rendelte meg a tesztet, szerdán egész nap hiába várta a mentősök jelentkezését. Csütörtökön a háziorvos azt mondta, a mentősök visszaigazolták a kérelmet, őket kellene hívni. „Akit először kapcsoltak, elérhetetlennek bizonyult, de dél körül sikerült beszélnem valakivel, aki azt mondta, még egy adminisztratív lépés hiányzik, addig nem beszélhetünk meg időpontot. Azt is mondta, hogy túl sok ilyen kérelemmel kell foglalkozniuk, sokkal könnyebb és gyorsabb lenne, ha távolságtartással, autóval be tudnánk menni a központi tesztelőhelyre” - mondta Anna édesapja, aki végig segítette lányát az intézkedéseben.

Mintavétel májusban, az országos, reprezentatív tesztelés idején Fotó: Komka Péter/MTI/MTVA

Külön rákérdezett, és azt mondták, ehhez nem kell külön engedély: aki tesztelésre megy, az elhagyhatja a karantént. Végül másnapra kapott időpontot, és bár fél órával korábban érkezett, így is vagy húszan várakoztak rajta kívül. Ennek ellenére gyorsan végzett, és ami igazán örömteli volt, hogy

egy héttel a hazaérkezése után végre mintát vettek tőle. Zsófinak az NNK-nál javasolták, hogy az otthoni várakozás helyett inkább menjen be a mentőállomásra, de hozzátették, hogy ehhez külön útvonal-engedélyre van szüksége. Szerencsére nem kellett külön kérvényeznie, a segítőkész ügyintéző a telefonbeszélgetés alapján másnapra elküldte neki. Ezt aztán továbbította a háziorvosának, aki meg a mentőknek, ahonnan egy csütörtöki estén telefonáltak, hogy pénteken mehet tesztre. Ez Annához képest egészen korán, a karantén harmadik napján történt.

Gábortól szintén a mentőszolgálatnál vettek mintát, rögtön azután hétfőn, hogy pénteken hazaért. Keddre már meg is volt a negatív eredmény.

Oké, és mi van, ha negatív?

A teszterdményt egy elektronikus adatbázisba, az EESZT-be töltik fel, amihez az orvosokon kívül mindenki hozzáfér, akinek van ügyfélkapuja. (Igaz, Katának például azt mondta a háziorvosa, hogy nem fér hozzá az eredményhez, ezért a hivatalhoz irányította, ahonnan meg viszaküldték az orvoshoz.)

Mindenesetre a negatív lelet önmagában semmiképp sem jelenti azt, hogy vidáman indulhatunk fröccsözni vagy rokonlátogatóba.

A kiszabaduláshoz külön engedélyt kell kérni a kormányhivatal népegészségügyi osztályától, ami háromezer forintba kerül. Anna a karantén nyolcadik napján, szombaton kapta meg a negatív eredményt. Gyorsan be is adta a kérvényt, de a hétfőt muszáj volt megvárnia, vagyis így kénytelen volt a második hétvégét is otthon tölteni, noha már papírja volt róla, hogy nem fertőzött.

Hétfőn, amikor telefonon érdeklődött a népegészségügyi osztálynál, elmondása szerint arra panaszkodtak, hogy több száz kérvényt kell feldolgozniuk. Ennek ellenére kedden megérkezett az engedély, így tíz nap után elhagyhatta a karantént, és találkozhatott a barátaival. Kérdés, lesz-e még idő a második tesztre a két hét lejárta előtt.

Érkezõ utas testhőmérsékletét mérik a Liszt Ferenc-repülõtéren 2020. július 17-én. Fotó: Balogh Zoltán/MTI/MTVA

Zsófi, miután a karantén negyedik napján megkapta az első negatív eredményt, az ötödiken már le is vették a második mintát. De még hétfőn, a hatodik napon is otthon ült, várva az engedélyt, hogy elhagyhassa a karantént. Amikor felhívta a népegészségügyi osztály már ismerős, kedves ügyintézőjét, azt a választ kapta, szerda előtt ne is reménykedjen, annyira túlterheltek.

Egyelőre Gábor is az engedélyre vár, reméli, a héten már elmehet kirándulni. Bár a többiekhez képest gördülékenyen haladt az ügye, és öt napon belül kétszer is mintát vettek tőle, szerinte egy hét karanténnal mindenkinek számolnia kell. „Mármint, ha felkészült vagy, és semmi sem alakul rosszul.”

Magánszolgáltatónál nem gyorsabb?

Persze lehetőség van arra is, hogy az ember ne az államnál, hanem magánúton teszteltesse magát.

Anna párhuzamosan ezzel is próbálkozott, gyorsan kapott is időpontot egy rendelőben, de ahhoz, hogy elmenjen, mindenképp a népegészségügyi osztály engedélyére volt szükség. Ott azt ígérték, egy-két napon belül válaszolnak a kérelmére, de két nap után kiderült, hogy egy konkrét klinikára, konkrét időpontra kellett volna engedélyt kérnie, míg ő általában kért engedélyt a lakás elhagyására a magánteszt céljából. Így formai okokból elutasították.

Augusztustól már mindenképp fizetős lesz a tesztelés, az egészségügyi szolgáltatók maguk határozhatják meg az árat, írta az operatív törzs. Ez a Népszava szerint több tízezer forintot jelenthet.

Az eljárási problémákkal, a hivatal túlterheltségével és a nem otthon végzett tesztekkel kapcsolatos kérdéseinkre csak annyit válaszoltak: „A Nemzeti Népegészségügyi Központ körlevélben tájékoztatta a háziorvosokat és az eljáró hatóságokat a beutazással kapcsolatos mintavételek rendjéről. Ezzel kapcsolatban az NNK-hoz eddig nem érkezett bejelentés.”