Határzár: súlyosan fertőzött országokból beengedik az embereket

Kedd éjféltől ismét szigorítják az ellenőrzést a magyar határokon, bizonyos országokból csak korlátozás mellett, vagy egyáltalán nem lehet majd belépni. Orbán Viktor szerint „a veszély most a behurcolás”, és Gulyás Gergely miniszter is arról beszélt, hogy az új esetek többsége külföldről érkezett.

A különböző országokat három kategóriába, zöldbe, sárgába és pirosba sorolták, a kormányrendelet szerint az aktuális fertőzöttségük alapján. De ha megnézzük, milyen most járványhelyzet ezekben az országokban, azt látjuk, hogy a kormány

súlyosan fertőzött országokat is enyhébb kategóriába sorolt, miközben szigorúan lép fel olyan esetekben, amikor kevésbé tűnik indokoltnak. Zöld országokból bárki szabadon beléphet, függetlenül az állampolgárságtól. Ide tartozik az uniós országok többsége, köztük Horvátország is, ahol éppen szombaton döntött rekordot az újonnan azonosított fertőzöttek száma (140), és ahol az elmúlt két hétben több mint ezer új eset volt.

A sárga, vagyis a hivatalos indoklás szerint „kevésbé súlyosan” fertőzött országokból érkezőknek egészségügyi vizsgálatnak kell alávetniük magukat, és 14 napos karanténba kell vonulniuk - kivéve, ha a megelőző öt napból két negatív tesztet produkáltak, és ezt okirattal igazolják. A karantén ideje alatt két teszten lehet részt venni, ha az első negatív, felmentés jár, de ha a második pozitív, újra karanténba kell menni.

Ide tartozik: Szerbia, Bulgária, Portugália, Svédország, Románia, Egyesült Királyság, Norvégia, Oroszország, Japán, Kína és az Egyesült Államok. Vagyis „kevésbé súlyosnak” tekintik Szerbiát, ahol az elmúlt hetekben úgy elszabadult a vírus, hogy a kormány majdnem kijárási korlátozást vezetett be, és csak a brutálissá váló tömegtüntetések után visszakozott. Szerbiában az aktív esetszám (4091) lassan visszakúszik oda, ahol június elején járt, és pénteken rekordott döntött az egy napon regisztrált halottak száma is (18). Két hete folyamatosan 200-nál több fertőzöttet regisztrálnak naponta, néhány esetben majdnem a 400-at is elérték.

Vucic elnök hétfőn bejelentette, hogy szinte teljesen megteltek a kórházak, és szíve szerint kijárási tilalmat vezetne be, csak a szakértőkre hallgatva nem teszi meg. Magyarországgal ellentétben a görög kormány július 6-án időszakosan megtiltotta a szerbek beutazását. Koszovóval szemben viszont szigorúbb a kormány, és a piros kategóriába sorolta, pedig vasárnapról hétfőre ott is 200-al nőtt a fertőzöttek száma, és felfüggesztettek minden tömeges vallási rendezvényt.

Orbán és Vucic Fotó: ANDREJ ISAKOVIC/AFP

A szomszédos országok közül sárga kategóriába került Románia, ahol szombaton dőlt meg a napi új esetszám rekordja (698), és az aktív esetek száma is 9000 felett jár, megelőzve az április-májusi időszakot. Vagyis jobban terjed a vírus, mint a korábbi tetőzés idején. Közben ugyanígy sárga ország lett Norvégiából, ahol egy-egy kivételtől eltekintve hetek óta 20 alatt van a napi új esetszám, az egymilió lakosra jutó fertőzésszám pedig már a kettőt sem éri el.

A magyar külügy sajtóosztálya szombaton azt válaszolta az Index kérdésére, hogy „Magyarország mindig a kölcsönösség alapján jár el, Norvégia polgáraival szemben ugyanazokat az elveket érvényesítjük, mint ők Magyarországgal szemben”. Norvégia valóban nem oldotta fel a beutazási korlátozást, mert kifogásolták, hogy a magyar kormány hat hete nem szolgáltat fertőzési adatokat az Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ (ECDC) számára.

Sárga kategóriába került a világ legfertőzöttebb országa, az Egyesült Államok is, ahol hetek óta trendszerűen növekszik a napi új esetek száma, június vége óta mindig átlépve a 40 ezret, időnként a 60 ezret is. Anthony Fauci, az ország fő járványügyi szakértője pont a napokban beszélt arról, hogy sok amerikai államban túlságosan korán kezdték a lazítást. Ezen a térképen kiválasztottunk néhány érdekesebb országot:





Ez a legfrissebb adatok alapján majdnem 176 új fertőzöttet jelent egymillió lakosra vetítve. Ugyanez a szám Kanadában nyolc alatt van, és inkább csökkenő tendenciát mutat, vagy stagnál. Kanada mégis a piros kategóriába került, vagyis a kormány szerint itt „súlyos az aktuális fertőzöttség mértéke”. Piros államokból külföldiek egyáltalán nem léphetnek be, a magyarokra pedig vizsgálat, és szükség esetén karantén vár.

Franciaország például már két hete eltörölte a Kanadával szembeni korlátozást, de ott más országokat is biztonságosnak ítéltek, amiket a magyar kormány nem (például Ausztrália, Montenegró, Thaiföld, Tunézia). Ugyanekkor lazítottak Szerbiával szemben is, kérdés, hogyan döntenek majd a nemsokára esedékes felülvizsgálaton.

Piros kategóriába került a már említett Koszovón és Kanadán kívül Ukrajna, Albánia, Bosznia-Hercegovina, Fehéroroszország, Észak-Macedónia, Moldova, Montenegró, szinte minden ázsiai és afrikai ország, illetve Óceánia és Ausztrália is.

Ázsiából csak Dél-Korea (zöld kategória), Japán és Kína kivétel (sárga kategória), pedig szombaton Japánban is túllépte a 400-at a napi új esetszám, amire április óta nem volt példa. Ehhez képest mondjuk a piros Thaiföldön április óta mindig 20 alatt van az új fertőzöttek száma, és június eleje óta nem számoltak be új halálesetről, amiből összesen is csak 58 történt.

Pirosnak számít például Új-Zéland is, ahol a világon az egyik legsikeresebb volt a járványkezelés. Hónapok óta maximum napi néhány új esetet regisztrálnak, de sokszor még annyit sem. És ide soroltak számos országot, amiket az Európai Unió Tanácsa június végén biztonságosnak ítélt. Thaiföld és Kanada mellett ilyen Uruguay, Tunézia, Montenegró, Marokkó, Georgia (Grúzia), Algéria és Ausztrália is.

Kerestük a Miniszterelnökséget és az operatív törzset, hogy mi a magyarázat ezekre az ellentmondásokra. Ha választ kapunk, beszámolunk róla.

Frissítés (14:29): Az operatív törzs azt írta, „a besorolás komplex szempontok alapján, az uniós besoroláshoz igazodik, valamint az adott országok aktuális fertőzöttségi viszonyai, járványügyi tendenciái és a Magyarországra való kockázatát veszi figyelembe. Az országok besorolását hetente felülvizsgáljuk, a kormány illetve országos tisztifőorvos a járványügyi helyzetnek megfelelően szükség esetén módosítja azt”.