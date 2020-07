Miután tüntetők törtek be a parlamentbe, a szerb elnök bejelentette: mégsem lesz kijárási korlátozás

Aleksandar Vucic szerb elnök keddi sajtótájékoztatóján még azt jelentette be: annyira kritikussá vált a koronavírus-helyzet, hogy hétvégétől újra kijárási korlátozást vezetnek be. „Csodának kéne történnie, hogy ezt az intézkedést ne hozza meg a válságstáb” - mondta Vucic, aki szerint a belgrádi kórházak majdnem megteltek, ezért tábori kórházakat, ideiglenes járványkórházakat alakítanak ki.

Közvetlenül a bejelentés után kedd este több száz fős tüntetés szerveződött a parlament elé. Tudósítások szerint békésen indult a rendezvény, diákok és családok is megjelentek, sokan próbálták tartani a távolságot, maszkot is viseltek jópáran. Nehéz megmondani természetesen, hogy pontosan ki mit gondolt egy ilyen tüntetésen, de ha volt közös pont, akkor az a kormány válságkezelése miatti elégtelenség. Sokan azzal vádolják ugyanis Vucicékat, hogy túl hamar oldották fel a korlátozásokat és a kampány alatt eltitkolták a valós járványügyi adatokat, ezért terjed azóta is gyorsan a vírus.

Később szélsőjobboldali figurák is megjelentek a téren, többen őket vádolják azzal, hogy betörtek a parlament épületébe, ahonnan 15 perc után rakták ki őket a rendőrök. A tüntetők ellen könnygázt is bevetettek, aktivisták szerint többeket meg is vertek a rendőrök, akik közül 43-an szintén megsérültek.

Szerdán a tüntetések folytatódtak, majd jött a fordulat: Vucic először arról beszélt újságíróknak, nem utazik el egy külföldi találkozóra, hogy ezzel is megmutassa, nem fél a tüntetőktől, de utána kijelentette:

valószínűleg nem lesz kijárási korlátozás. Más óvintézkedéseket azonban bevezetnek.

A tüntetések mögött szerinte szélsőségesek, bűnözők, illetve meg nem nevezett külföldi titkosszolgálatok állnak.

Szerbiából eddig 16 719 fertőzöttet és 330 halálesetet jelentettek a Covid-19 következtében. A járvány májusban már elülni látszott, ám június utolsó hetében ismét növekedésnek indult az új fertőzések száma, a betegség most már a járvány áprilisi csúcsát idéző ütemben terjed ismét. (BBC, DW)