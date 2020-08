Elismerte a Microsoft, hogy tárgyal a TikTok megvásárlásáról

Új fejezet kezdődik a 444 életében.

A Microsoft vasárnap először ismerte el, hogy tárgyalásokat folytat a TikTok videomegosztó egy részének felvásárlásáról a kínai tulajdonossal. Satya Nadella vezérigazgató pedig közvetlenül Donald Trump amerikai elnökkel is tárgyalt az ügyről. Trump a hétvégén jelentette be, hogy betiltaná az alkalmazást, amivel tovább növelte a nyomást a kínai tulajdonosra, ByteDance-re.

A Reuters értesülései szerint az amerikai elnök most 45 napot adott a Microsoftnak, hogy megegyezzen a TikTokkal. Ha a cég megszerzi az alkalmazás jogait, aminek 100 millió felhasználója van az Egyesült Államokban, azzal a Facebook kihívójává léphet elő a közösségi médiában.

A Microsoft szeptember 15-ig le akarja zárni a tárgyalásokat a kínai tulajdonossal, hogy megszerezze a fiatalok között népszerű videómegosztó tulajdon- és üzemeltetési jogát az Egyesült Államokra, Kanadára, Ausztráliára és Új-Zélandra.

A TikTok a kínai ByteDance vállalatcsoport tulajdonában van, amely a platform Kínában működő, cenzúrázott verzióját, a Douyint is üzemelteti. Közel egymilliárd felhasználója van szerte a világon.

Fotó: Frank Hoermann/SVEN SIMON/Picture-Alliance via AFP

Az Egyesült Államokban már régóta nemzetbiztonsági kockázatnak tartják a személyes adatokhoz is hozzáférő alkalmazást, ami a kínai hatóságok ellenőrzése alatt áll. Az amerikai kormányzati tisztségviselők, köztük Mike Pompeo külügyminiszter, többször kijelentették, hogy a platformon keresztül személyes információk garmadája kerül a kínai kommunista párt kezébe. Ezért az appot Indiában már be is tiltották.



A Microsoft jelezte, hogy teljes mértékben tudatában van és érti a jelentőségét ezeknek, a nemzetbiztonsággal kapcsolatos aggodalmaknak. Azt ígérte, hogy ha sikerül megállapodásra jutni a TikTok felvásárlásáról, a felhasználók adatait az Egyesült Államokban fogják őrizni, világszínvonalú biztonsági és adatvédelmi szabályozást vezetnek be.

A Microsoft jelezte azt is, nincs garancia arra, hogy sikerrel végződnek a tárgyalások. A pénzügyi feltételekről semmit nem közölt a vállalat, csak annyit, hogy más amerikai befektetőket is meghívhat kisebbségi partnerként az ügylet nyélbe ütéséhez. (BBC/MTI)