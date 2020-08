Hallgat a magyar kormány Lukasenka véres újraválasztásáról

Új fejezet kezdődik a 444 életében. Érdekel

Miközben az Európai Unió több politikusa is megkérdőjelezi a fehérorosz elnökválasztás tisztaságát (amit hivatalosan 80 százalékos eredménnyel az országot 26 éve iránító diktátor, Aljakszandr Lukasenka nyert meg) és elítéli a csalások miatt tüntetőkkel szembeni brutális karhatalmi fellépést, a magyar kormány egy mukkot sem szól az ügyben.

Orbán Viktor éppen most nyáron nyitott Fehéroroszország irányába, amikor a magyar miniszterelnökök közül elsőként tett hivatalos látogatást Minszkben június 5-én. Itt arról beszélt, hogy „a két nép és a két ország sokkal közelebb van egymáshoz, mint azt gondolni szoktuk”.

Lukasenka ajándékot adott Orbánnak

A magyar kormányfő itt közölte azt is, hogy partnerség nem építhető szankciókkal, ezért „Magyarország azt képviseli, hogy az unió végre szüntesse meg a Belarusszal szembeni szankciókat. Ezt az álláspontot fogjuk képviselni az erről szóló európai megbeszéléseken”. Lukasenka szerint Fehéroroszországnak Magyarország a legközelebbi partnere az EU-ben, „mindenki másnál jobban megért bennünket”.

Az Orbán által említett szankciókat még 2004-ben azért hozta az EU, mert Fehéroroszországban megsértették a nemzetközi választási és emberi jogi normákat, elnyomják a civil társadalmat és az ellenzéket. Azóta enyhültek a szankciók, a most történtek miatt azonban azok visszaállítását követeli több politikus is. Orbán szavai még azelőtt hangoztak el, hogy Lukasenka szemérmetlenül elcsalhatta a választásokat, majd szétverette a tüntetőket. De hogy mi a magyar álláspont a frissen történtek fényében, az nem derült ki, mert a kormány sem nekünk, sem másoknak nem válaszol az erről szóló megkeresésére. Ugyanakkor Lukasenka hivatalos oldalán arról sincs hír, hogy magyar részéről gratuláltak volna az újraválasztásához.

Josep Borrell, az Európai Unió kül- és biztonságpolitikai főképviselője szerint a fehérorosz elnökválasztás nem volt sem szabad, sem tisztességes, és elítélte a brutális rendőrségi fellépést is. A magyar kormánnyal szoros szövetséges lengyelek is azonnal EU-csúcs összehívását sürgetik. Legkésőbb pénteken, az EU-s külügyminiszterek tanácskozásán valamit a magyar kormánynak is mondania kell.

A Magyar Hang arról ír, hogy az Európai Néppárt ifjúsági szervezete, a YEPP (Youth of the European People’s Party) közleményben ítélte el a belarusz elnökválasztás alatt és után történteket. Ehhez magyar részéről egyelőre nem csatlakozott sem a Fidelitas, sem az Ifjúsági Kereszténydemokrata Szövetség.