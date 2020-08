Megjelent a Telekom Electronic Beats tripla válogatása, rajta 30+1 izgalmas és új magyar zenével

Új fejezet kezdődik a 444 életében. Érdekel

A Telekom Electronic Beats hazai csapata az egész világot a feje tetejére állító járványhelyzetben is azon dolgozott, hogy támogassa azt az alkotni vágyó és az alkotásokra nyitott közösséget, amiről és amihez egyébként is szólt az elmúlt években. Ezért döntöttek úgy, hogy felkutatják Magyarország legkreatívabb otthoni zenekészítőit, köztük olyanokat, akik eddig még nem tudták áttörni a figyelem falát, pedig megérdemelnék – és hasonlóképpen szerettek volna terepet adni a leállt kulturális élet miatt fellépések nélkül maradt ismert elektronikus zenészeknek is.

Ennek megfelelően tavasz végén, nyár elején három héten át várták olyan magyar producerek jelentkezését az országból és a határon túlról is, akik ezekben a furcsán alakult tavaszi hónapokban írtak friss zenéket, és örömmel meg is mutatnák azokat a nyitott füleknek. A kezdeményezés óriási érdeklődést váltott ki: végül összesen több mint 600 pályamű érkezett be.

Az indulók közül a zsűri - a Telekom Electronic Beats magyar csapatán túlmenően a külsős szakmai véleményt képviselő Sajó Dávid zenei újságíró a pop, az Aktrecordsos Kántor István “Isu” a klubzenei, az EXILES kiadó alapítója, Kolbenheyer Erik pedig a kísérleti zenei kategóriát értékelve - hosszú napokon át véleményezte és válogatta ki a legjobbnak ítélt zenéket, amelyek alkotói Pécstől Orosházáig, Miskolctól Nagykanizsáig, Mátészalkától Budapestig érkeztek. Rajtuk kívül tíz versenyző különdíjként ingyenes képzést nyert a zenekészítéssel foglalkozó imPro Schoolba, egy győztes - a lassú, melankolikus popdallal indult Franciskadalma - MagentaKraft különdíjat kapott egy dobgép és egy mastering kurzus formájában, de a közösség önmagától is aktivizálta magát: online fórumok alakultak a végeredmény megtárgyalására, diskurzusba kezdtek az egyes alkotók.

Az egyik popkategóriás nyertesünk, az alig húszéves FŐZELAKE professzionális videóklippel gazdagodott, amiben megelevenedik maga a dalcím is, a Melankólia Club: a Praznóczy Sebastien rendezésében és Nagy Marcell kamerája mögül forgott videóban egy szürreális párhuzamos világban járunk, miközben visszaköszön a fiatal előadó Instagramos képeinek techno-dadaizmusa is. A klip itt érhető el.

Egyúttal megvalósult a Telekom Electronic Beats eredeti célkitűzése is: az, hogy az így létrejött digitális összefogással a lelkes feltörekvők közös platformra kerüljenek profi művészekkel, például a pécsi tudományegyetem elektronikus zenei médiaművész képzéséről nemrég kikerült friss tehetség az évek óta stabil minőséget szállító, fesztiválnagyszínpadokon koncertező Zagarral. A 31 számos tripla válogatás, ami az Analogue Zone profi maszteringjét követően és a budapesti Selected Sounds kiadóval együttműködve jelenik meg, az alábbi helyeken érhető el:

POPPING 👉 Spotify / SoundCloud / Deezer / Google Play / Apple Music / Bandcamp / Youtube

CLUBBING 👉 Spotify / SoundCloud / Deezer / Google Play / Apple Music / Bandcamp / Youtube

XPERIMENTING 👉 Spotify / SoundCloud / Deezer / Google Play / Apple Music / Bandcamp / Youtube

VIDEÓKLIP 👉 Youtube

Album bejelentő cikkek 👉 NVC / Telekom Electronic Beats

Ebben a cikkben jelentette be a Telekom Electronic Beats a nyertesek és különdíjasok névsorát, és itt mesélte el a szakmai zsűri, hogy milyen szempontokat figyelt az értékelések során. A klipnyertes FőzeLAKE-ről itt lehet megtudni többet, itt nézhető meg pár werkfotó a videó készüléséről, itt szólaltak meg további, a válogatásra felkerült producerek, itt kérdeztük a MagentaKraft különdíjas, 22 éves Franciskadalmát, a válogatásról végül egy hajszál híján lemaradt, de shortlist-es zenészeknek képzést nyújtó imPro School vezetőivel pedig itt interjúztunk.