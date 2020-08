A NER kedvelt „biztonságpolitikai szakértője” szerint jogos lett volna elsüllyeszteni a Szijjártót a jachton fotózó újságírók csónakját

Új fejezet kezdődik a 444 életében. Érdekel

A Hit Gyülekezete rádiójában is téma volt Szijjártó Péter elsunnyogni próbált luxusjachtos nyaralása dolgozása, ami számos ok miatt felveti a súlyos korrupció gyanúját is, és amire csak azután derült fény, hogy az Átlátszó publikálta Németh Dániel fotóit.

A Hit Rádióban nem a korrupciógyanús részleteken volt a fő fókusz: mint a 24.hu írja, az adásba az egykori kommunista hírszerzőt, Tarlós István korábbi tanácsadóját, a NER-univerzum kedvelt „biztonságpolitikai szakértőjét”, Földi Lászlót hívták meg, aki arról beszélt, hogy szerinte kémkedés állhat a háttérben.

Épp ezért Földi szerint komolyan meg kéne vizsgálni, hogy az Átlátszó milyen külső szervek számára dolgozik, és ez milyen nemzetbiztonsági kockázatot jelent. Földi beszélt arról is, hogy szerinte bűncselekmény volt Szijjártó megfigyelése, ahogy a képek engedély nélküli közzététele is, mivel ezzel egy védett személy hollétét leplezték le, emiatt például egy merényletet is végre lehet hajtani egy leleplezett politikus ellen.

A beszélgetésben kiderült aztán az is, hogy miért ennyire érzékeny erre a témára a Hit Gyülekezetének rádiója: az Átlátszó ugyanis korábban a gyülekezetet vezető és elég mesés tempóban vagyonosodó Németh Sándor Háza fölé is berepült egy drónnal. Földi arra a kérdésre, hogy nevezhetőek-e ezek az akciók titkosszolgálati manővernek, úgy válaszolt, hogy természetesen. Majd kifejtette:

„védett személy tartózkodási helye, az államtitok. És most ezen lehet morgolódni, hogy a választók és egyebek… Nem fociznak ebben a kérdésben, mert a választók közül senki nincs kitéve annak a potenciális merényletlehetőségnek, ami egy védett személy esetében felmerül.”

Majd a 24.hu beszámolója szerint azzal folytatta, hogy jogos lett volna az is, ha a külügyminiszter emberei elsüllyesztik a csónakot, mellyel a fotós a jacht közelébe ment, és a világon mindenhol ez történt volna: „ez merényletnek minősül, és nekik mindenképpen meg kell védeni a védett személyt, aminek hogyha egy támadó oldaláról nézzük, megvan annak a kockázata, hogy ez az életébe kerülhet”.

Földi szerint az újságírók tévednek, amikor azt gondolják, hogy mert van náluk egy igazolvány és egy objektív, akkor a törvények fölé kerülnek. Ha lett volna egy határozott testőrparancsok, akkor elsüllyedt volna a csónakjuk, ahogy Földi szerint a világon mindenhol ez történt volna. „Ez nem egy baráti látogatás, senki nem hívta őket, nem küldtek névjegyet, hogy szeretnének fotókat készíteni” – tette hozzá Földi.