Trump állítólag komolyan rákérdezett, hogy a koszos, szegények lakta Puerto Ricót nem tudják-e elcserélni Grönlandra

Miles Taylor korábban az amerikai belbiztonsági minisztérium kabinetfőnöke volt, és a közelmúltban egyike lett azoknak a republikánusoknak, akik nyilvánosan is Donald Trump ellen kampányolnak. Taylor szerdán az MSNBC vendége volt, és ott beszélt arról, hogy 2018-ben, kevéssel azután, hogy hurrikánok pusztítottak az Egyesült Államok társult államának számító Puerto Ricón, akkor az amerikai elnök őt és kollégáit is megkérdezte arról, hogy az USA nem tudná-e elcserélni Puerto Ricót Grönlandra.



Taylor szerint 2018-ban Trump azzal érvelt, Puerto Rico koszos és szegények ott az emberek. Erre a beszélgetésre kevéssel az előtt került sor, hogy a minisztérium stábja a hurrikánok sújtotta szigetre indult, hogy megvizsgálják, mekkora károkat okoztak a természeti katasztrófák. Taylor elmondása szerint ő nem érezte úgy, hogy Trump viccelt volna: a színfalak mögött mély megvetést tanúsított a Puerto Rico-i emberek iránt.

Az NBC News megkérdezésére Peter Brown, a Fehér Ház jelenlegi tisztviselője, aki a Puerto Rico-i katasztrófahelyzet helyreállításáért felel, elmondta, hogy sosem hallotta, hogy az elnök ilyesmit mondott volna. Brown február óta tölti be a posztját, és elmondása szerint végig rendkívül támogató volt a kormányzat segélyprogramjával kapcsolatban.

Puerto Ricót rendkívül súlyos válság sújtja: a 2017-es Maria-hurrikánban legalább 3 ezer ember meghalt, és nagyon komoly károkat is okozott a szigeten, amely azóta gyakorlatilag csődbe is ment. Trump a kezdetektől fogva ellentmondásosan viszonyult a történtekhez, volt, hogy arról beszélt, nem is történt ott valódi katasztrófa, volt, hogy a halottak számában kételkedett.

És azt is lehet tudni, hogy Trump tényleg szemet vetett Grönlandra: tavaly egy kisebb diplomáciai konfliktus is kerekedett abból, hogy Trump lemondta dán útját, csak azért, mert vezető dán politikus abszurdnak és hülyeségnek tekintették az amerikai elnök ötletét arról, hogy az USA megvásárolná a szigetet.