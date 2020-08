Szél Bernadett az Ombudsmanhoz fordul a kalocsai gyermekotthonban történt bántalmazások miatt

Új idők új Szerdája Uj Pétertől.

Az Ombudsmanhoz fordul Szél Bernadett országgyűlési képviselő a kalocsai gyermekotthonról elterjedt bántalmazások miatt, írja az LMP-s képviselő a Facebookján.

Kedden a 24.hu írt arról, hogy a kalocsai speciális gyermekotthonban botot is használ fenyítő eszközként az egyik csoportvezető, aki rendszeresen fizikailag és érzelmileg is abuzálja a gyerekeket egykori növendékek és szakemberek szerint.

A 24.hu azt írja, hogy az EMMI, az anyaintézmény főigazgatója, a gyermekjogi képviselő és a rendőrség is azt állítja, hogy nem tudnak semmit a bántalmazásokról. Pedig egy korábbi ombudsmani vizsgálat tárt fel ilyen eseteket, személyi következménye mégsem volt, ezért fordul ismét hozzájuk Szél Bernadett.

„Ombudsmanhoz fordulok, mert a kalocsai gyermekotthonban súlyos bántalmazásokról számoltak be oknyomozó újságíróknak: az ombudsman itt és most hatékony és alapos vizsgálatot tud indítani, ehhez minden eszköze adott — szemben velünk, országgyűlési képviselőkkel, akik már bejelentkezés nélkül oda sem mehetünk -, plusz azt is várom, hogy a kormány azonnal világítsa át az intézményt és indítson belső vizsgálatot” - írja.



A kalocsai gyermekotthonnal kapcsolatban Szél Bernadett azt írja, hogy a fóti gyermekotthon lakóit is ide költöztették át azzal a címszóval, hogy kisebb intézményekben helyezik el a gyerekeket. Ehhez képest az eredetileg 40 fős gyermekotthonban uniós pénzek lehívásának köszönhetően most már 56 gyereket zsúfoltak össze, ami a képviselő szerint nem a gyerekek érdekeit szolgálja, hanem az ellen vét.