„Államtitkár úr: ez így elég nagy butaság” – Dorosz Dávid válaszolt a fővárosi autósüldözésről író Fürjes Balázsnak

Péntek reggel jelent meg az a levél, amit Fürjes Balázs, a Budapest és a fővárosi agglomeráció fejlesztéséért felelős államtitkár küldött Karácsony Gergely főpolgármesternek, és melyben kvázi felszólította a főpolgármestert, hogy szüntesse meg az iskolakezdésre a fővárosi sávlezárásokat és „fejezzék be az autósüldözést!”.

Mint írtuk is, Budapest új vezetése még a nyár elején alakított ki biciklisávokat kísérleti jelleggel a város több pontján, köztük a Nagykörúton is, mivel a koronavírus miatt sokan választották a kerékpárt a tömegközlekedés helyett. A biciklisávokat azonban csak úgy lehetett kialakítani a zsúfolt körúton, hogy a külső sávot lezárták az autós forgalom elől. A biciklisávról most készül dönteni a főváros, amihez a lakókat egy kérdőívben kérdezték meg.

Fürjes szerint viszont itt volt az ideje kimondani, hogy „autóval közlekedni egy nagyvárosban nem deviancia és nem bűn", és szerinte Karácsonynak segítenie kéne a mesterségesen gerjesztett autósellenesség, a városlakók mesterséges, ideológiai alapú megosztásának leküzdésében.

Az államtitkár levelére Dorosz Dávid főpolgármester-helyettes válaszolt. Mint írja, sokadszorra tapasztalják, hogy a Fidesz különböző rendű-rangú megszólalói próbálnak valamiféle autós-biciklis konfliktust gerjeszteni, a szükséges és elkerülhetetlen változásokat így láttatni.

„Ha szabad világosan fogalmaznom, Államtitkár úr: ez így elég nagy butaság” – írja Dorosz, aki elmondta azt is, hogy a döntéseket a főváros az érintettek bevonásával, szakmai konzultációk alapján, a budapestiek által adott felhatalmazásnak megfelelően hozza meg.

Majd Dorosz Vitézy Dávidot idézve ezt írta:

„Mi úgy tekintünk a városra és annak lakóira, hogy ott nem gyalogosok, közösségi közlekedést használók, biciklisek és autósok küzdenek egymással, hanem a városukat szerető, óvó emberek szeretnének több zöldet, tisztább levegőt, élhető környezetet, szeretnének közlekedni, a lehető legkönnyebben eljutni céljukhoz. Ezt kell szolgálnunk. E tekintetben a járvány sok szempontból új helyzetet teremtett. Ha nekünk nem hiszi, higgye el legalább saját beosztottjának. Vitézy Dávid az ideiglenes kerékpársávok kialakításának támogatásaként fogalmazott úgy: »különleges pillanat ez, mert többen szeretnének biciklizni, mint bármikor korábban, s most az autóval (is) közlekedők érdekeinek sérelme nélkül lehet újrafelosztani a közutakat, biztosítva, hogy a város a korábbinál emberléptékűbb közlekedésre alapozva is működőképes marad«. Magunk sem mondhatnánk szebben. Ha ennél is részletesebb kifejtésre vágyik, kérem Államtitkár urat, tanulmányozza a saját hivatala által megrendelt tanulmányt a városi közlekedés környezetbaráttá tételéről. Úgy tudom, ezt a tanulmányt, az abban foglaltakat Államtitkár úr hivatala jóváhagyta, azokkal egyet is értett. Már csak meg kellene valósítani. Eddig sem Önök, az előző városvezetés ezt nem tette meg. Hát, akkor megtesszük mi.” – írta a főpolgármester-helyettes.

Aki kitért arra is, hogy érdekes kísérletnek tartja, hogy Fürjes nem először próbálja azt a látszatot kelteni, mintha a belvárosi közlekedési dugók a fideszes városvezetés leváltása óra lennének jellemzők Budapesten.

A kerékpársávokról amúgy a következő szempontok figyelembevételével fognak dönteni:

társadalmi konzultáció eredménye, amelyen már eddig közel 50 ezer budapesti nyilvánított véleményt, nagy örömünkre

érintett civil szervezetekkel való konzultáció

érintett kerületi polgármesterekkel való egyeztetés

forgalomszámlálási adatok

a Budapest Közút szakmai anyagai

a BKK szakmai előterjesztései

a Nagykörút élhetőbbé, zöldebbé és tisztábbé tételének átfogó koncepciója

nemzetközi példák tanulmányozása

az élhető Budapest programja

Azt pedig, hogy az iskolakezdés miatt megnövekedhet a közlekedés terheltsége, figyelembe fogják venni, ugyanakkor ezzel kapcsolatban is voltak javaslataik a kormány felé: például csúsztatott tanévkezdést szeretnének, hogy reggelente ne legyenek tumultusok a városban.

Illetve remélik, hogy az állam beruházással kapcsolatos bizonytalankodás az M0-on nem terheli tovább az M3 – M1- M7 átmenő forgalmával a főváros úthálózatát és akkor Csepelről sem csak a Rákóczi híd-Petőfi híd érintésével lehet eljutni az M1, M3, M6, M7 autópályákra.