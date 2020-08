Tanárokkal és szülőkkel fertőtleníttetik az iskolákat

Új idők új Szerdája Uj Pétertől.

„A tanítás megkezdése előtti alapos mindenre kiterjedő fertőtlenítő takarítás során a padló és felülettisztításon túl a nagytakarítás lehetőség szerint terjedjen ki az alábbiakra:

klímaberendezések tisztítása, fertőtlenítése;

felesleges, használaton kívüli tárgyak összegyűjtése, elszállítása;

ajtók, faburkolatok, lambériák, szekrények, székek, padok, asztalok, egyéb bútorok vegyszeres tisztítására;

padló és játszószőnyegek, egyéb textília tisztítására;

játékok, sporteszközök tisztítására;

radiátorok, csövek lemosására;

stb.”

Így hangzik az Emmi intézkedési terve, amiben leírják, hogy az iskoláknak hogyan kell fertőtleníteniük az intézményt, mielőtt a nebulók megérkeznek szeptember elsején.

Normál esetben ezt a takarítóknak kellene végezniük, csakhogy több iskolából is érkezett panasz arról, hogy a szülőknek, tanároknak kellett mindent kitakarítaniuk és lefertőtleníteniük, mert nincs az iskolának takarítója.

Van olyan iskola, ahol nem csak az év eleji nagytakarításban kell segíteni, de évközben is a diákoknak, tanároknak kell lefertőtleníteniük a padokat maguk után, mert az egyébként is leterhelt takarítóknak nem lesz arra idejük, hogy a 15 perces szünetek alatt az összes tanteremben lefertőtlenítsenek.



A kormány azt is ígérte, hogy az iskolakezdéshez az Operatív Törzs tisztítószert és kézfertőtlenítőt is biztosítani fog az iskoláknak, ám több olyan iskola is van, ahol ezeket végül a szülőknek kellett beszerezni, mert nem érkezett semmi.

A vécépucolást már megtagadtam

„Amikor a vécé kérdése felmerült, megtagadtam annak pucolását és kifakadtam: nem az lenne a korrekt, hogy a tankerület megkeres egy takarítócéget és megbízza a suli teljes nagytakarításával?” - írja egy budapesti tanár.



A tanárnő iskolájában az az abszurd helyzet állt elő, hogy hétfőn meghalt az egyetlen takarítójuk, a tankerület pedig nem bízott meg egy másik céget a takarítással, ezért a tanároknak kellett kinyalniuk az egész iskolát a tanévkezdés előtt.

A tanárnő szerint amikor az iskola vezetősége jelezte a tankerület felé, hogy szükség lenne új takarítóra, akkor a tankerület csak széttárta a kezét és azt mondták, hogy addig nem tudnak új takarítóval szerződést kötni, amíg nincs meg a halotti bizonyítvány. Az iskola vezetősége ezért nem tudott mást tenni, mint megkérni a tanárokat, hogy takarítsanak ki. Bár az igazgató senkit nem kötelezett erre, a tanárnő szerint ez egy lelkiismereti kérdés, mert ő például legszívesebben nem csinálta volna meg, de tudta, hogy akkor helyette megcsinálta volna más, emiatt pedig bűntudatot érezne.

A tanárok előbb a saját osztálytermeiket pucolták ki, aztán jöttek a közösségi terek, de a tanárnő a mosdók tisztításában már képtelen volt részt venni.

„Egyrészt örülök, hogy a kolléganőm megcsinálta helyettem a vécét, másrészt haragszom is, mert nem kellett volna megtennie. Számomra ez a legidegesítőbb az egészben, hogy fel kell áldoznunk magunkat a gyerekekért, na de meddig legyünk balekok?” - mondja.



A tanárnő úgy emlékszik vissza, hogy mielőtt még létrehozták volna a Kliket, az iskolák saját hatáskörben megbízhattak takarító cégeket, hogy teljesen takarítsák ki az épületet a tanévkezdés előtt. "Most viszont nem dönthetünk semmiről, mert felettünk van ez a vízfej" - mondja. Egyszerűen nem érti, hogy a tankerületnek miért nem az volt a reakciója a takarítójuk halálára, hogy kerítenek valakit, aki megcsinálja, miért csak széttárták a kezüket.

Egy másik szülő pedig arról mesélt a 444-nek, hogy a tankerület márciusban felbontotta a takarítócéggel a szerződést, mondván, hogy úgysincs szükség rájuk, és bár ezt azóta bár újrakötötték, de csak szeptember 1-től. Ez azt jelenti, hogy az iskola vezetőségének a szülőket kellett megkérnie, hogy takarítsanak ki. Az édesanya azt meséli, hogy minden szülőnek a saját gyerek tantermét kellett kitakarítania: az ablakokat letakarítani, felmosni és a padokat letisztítani. Ehhez az iskola tudott tisztítószereket biztosítani, de eszközöket, rongyokat és szivacsokat már nem, azt a szülőknek kellett vinniük.

Lehetlen egy 15 perces szünet alatt lefertőtleníteni

Az Emmi intézkedési terve szerint:

„a tantermi oktatás során az osztályok keveredését – amennyiben ez lehetséges – el kell kerülni. A szaktantermek, nyelvi bontótermek kivételével az osztályok a tanítási nap során használják ugyanazt a tantermet. Amennyiben ez nem megoldható, az osztályok váltása között a tantermekben felületfertőtlenítést kell végezni.”

Csakhogy a Pedagógusok Szakszervezetének alelnöke, Totyik Tamás szerint hiába az Emmi ajánlása, nagyon sok iskolában nincs elegendő takarító ahhoz, hogy mindent az előírtak szerinti rendszerességgel fertőtlenítsenek.

„Nagyon sok iskolában a csoportbontások miatt nem fogják tudni megoldani, hogy ne kelljen a diákoknak a tantermek között vándorolni, ebben az esetben viszont fizikailag lehetetlen, hogy két takarító lefertőtlenítsen 10 tantermet 15 perc alatt” - magyarázza Totyik Tamás. A PSZ elnöke azt meséli, hogy van olyan iskola, ahol úgy próbálják meg áthidalni ezt a problémát, hogy a szünetben a pedagógusokat, máshol pedig a gyerekeket kérték meg, hogy fertőtlenítsék le a padokat maguk után. Több iskola azt is jelezte a PSZ-nek, hogy bár kedden kezdődik a tanítás, szombaton még nem kapták meg kézfertőtlenítőket, szappanokat, amiket a kormány ígért.

Ráadásul az intézmények közben kaptak egy levelet Kisfaludy Lászlótól, az Emmi köznevelésért felelős helyettes államtitkárától miszerint szeptember 4-ig megérkeznek a fertőtlenítőszerek az iskolákba, ami már eleve ellentmondásban áll a kormány ígéretével.

Totyik Tamás azt is aggályosnak tartja, hogy a csak a tanévkezdéshez ígérnek segítséget, de a későbbiekben a tankerületeknek kell megoldaniuk, hogy legyen elegendő felszerelés.

Egy zuglói iskolából például azt írta nekünk egy szülő, hogy a múlt héten a szülők már úgy érezték, hogy nem tudnak tovább várni a beígért kézfertőtlenítőkre, ezért maguk vették meg azokat, és azóta sem kapták még meg a tankerülettől a beígért szappanokat. Egy Facebook-csoportban pedig több óbudai iskolában is ugyanerre panaszkodtak a szülők.

Az iskolák takarítóhiánnyal is küzdenek

Egy szegedi iskolában időben megkapták a szükséges fertőtlenítőszereket, viszont takarítóhiánnyal küzdenek, ezért az Emmi takarítási ajánlását biztosan nem fogják tudni betartani. Egy ott dolgozó tanár azt mondja, hogy mivel délelőttönként nincs elég takarítónő, ezért nem fogják a padokat fertőtleníteni a szünetekben, csak szellőztetés lesz.



Egy budapesti iskola tanára pedig azt mondja, hogy a takarítóhiány már a vírus előtt is hatalmas probléma volt az ő iskolájukban, ezért rendszeresen a tanárok takarították a termeiket.

A tanárnő szerint a tankerület minden évben új takarítócéggel kötött szerződést, akik az állandó két takarító mellé küldtek még kettőt, de velük rendszeres problémák voltak, és havonta cserélődtek. Sokan azért mondtak fel, mert túl sok volt a munka és nem bírták, ugyanis délelőttönként a 730 fős iskolát egy takarítónő takarította, délutánonként pedig kettő.

„Egy idő után rászoktattuk magunkat, hogy a tanítás után mi magunk takarítsuk ki a terméket. Én például felsöpörtem és felmostam, de volt olyan kolléganő, aki a padokat is letörölte” - meséli.



A tanárnő úgy tudja, hogy ők már megkaptak a beígért fertőtlenítőszereket, de érdekességképp elmesélte, hogy a járvány kitörésekor volt az iskolában tartalékban fertőtlenítőszer, de amikor a gyerekek nem mehettek többé az intézménybe, akkor a tankerület begyűjtötte az iskola összes fertőtlenítőt, holott a tanárok, és az irodisták még bejártak dolgozni.

