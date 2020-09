Koronavírusos dolgozó miatt kellett bezárnia egy kőbányai óvodának

Új idők új Szerdája Uj Pétertől.

Érdekel

Kedden késő este tájékoztatta a szülőket a kőbányai Gépmadár Óvoda, hogy az egyik dolgozójuk koronavírusos, ezért az intézmény szerdától előreláthatólag két hétig nem tud gyerekeket fogadni, zárva tartanak - írja a 24.hu. Az intézmény közleményében a szülők türelmét és együttműködését kéri.

Vasárnap írtunk róla, hogy az óbudai Százszorszép Óvodának is be kellett zárnia három dolgozója koronavírus-fertőzése miatt, de fővárosi iskolákban is okoztak gondot a megbetegedések.