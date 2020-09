Az MTI-t egy hongkongi tüntetés is jobban érdekli az SZFE-nél

Új idők új Szerdája Uj Pétertől.

Jellemző módon kezelte a magyar adófizetők pénzéből működő állami hírügynökség a vasárnapi budapesti tüntetést, amit színműs hallgatók szerveztek egyetemük védelmében, és amin legalább tízezer ember vett részt Budapesten.

Az MTI csak azt követően számolt be arról, hogy tüntetés zajlott a fővárosban, amikor az SZFE új kuratóriuma közleményt juttatott el a hírügynökséghez. Ebben a Vidnyánszky Attila vezette testület kifogásolta, hogy a tüntetés elején felszólaló Upor László úgy számolt be a tanév kezdetének későbbre halasztásáról, hogy arról nem tájékoztatta a kuratóriumot.

„A Színház- és Filmművészetért Alapítvány kuratóriumát nem értesítette Upor László, az SZFE rektorhelyettese arról, hogy elhalasztja az egyetemen a tanév megkezdését és meghosszabbítja a beiratkozás határidejét” - adta hírül a hírügynökség, fél mondatban jelezve, hogy a rektorhelyettes mindezt egy demonstráción jelentette be. De hogy azon kik, mennyien és mi célból vettek részt, arról semmit nem közölt a hírügynökség. Az MTI híre ezen túl kizárólag a kuratórium közleményét idézte.

A közszolgálati hírszolgáltató honlapja, a hirado.hu három órával a tüntetés kezdete után, már a demonstráció befejeztével adta egyáltalán hírül, hogy elkezdődött az SZFE tüntetése.

Minderről a 24.hu-ra hivatkozva, két sorban számoltak be, azaz a közel 90 milliárdos költségvetéssel működő közszolgálati médiacégcsoport nem tartotta kellő jelentőségűnek az eseményt ahhoz, hogy önálló tudósítót jelöljön ki rá.

Figyelemreméltó, hogy mindeközben az állami hírügynökség két másik, több ezer fő részvételével zajló tüntetésről is hírt adott. Részletesen beszámoltak például arról, hogy az elhalasztott törvényhozói tanácsi választások miatt több ezren tüntettek Hongkongban, és összecsaptak a rendőrökkel is. Idézték a tüntetésen elhangzott rigmusokat, írtak a megmozdulás céljáról és a tüntetők motivációjáról is.

Hasonló részletességgel közölt hírt vasárnap délután az MTI arról, hogy a hatóságok figyelmeztetése ellenére ismét több ezer ember vonult az utcákra Minszkben, hogy a Fehéroroszországot 1994 óta irányító Aljakszandr Lukasenka elnök távozását követeljék. Itt is beszámoltak arról, hogy mit skandált a tömeg, sőt külön bekezdésben emlékeztek meg a más városokban zajlott hasonló megmozdulásokról.