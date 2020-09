Volt ügyvédje azt állítja, hogy Trump felbérelt egy Obama-hasonmást, csak azért, hogy kirúghassa

Új idők új Szerdája Uj Pétertől.

A választási kampányra időzítve sorra jelennek meg a Donald Trumpról szóló könyvek, melyeket egykori bizalmi emberek írnak, és melyekből jellemzően az derül ki, hogy az Egyesült Államok elnöke egy súlyos nárcisztikus személyiségzavarral küzdő mániákus hazudozó, azaz nagyjából az, amit bárki magától is kiszúr, ha eltölt negyedórát Trump Twitter-oldalán.

Most azonban lehet, hogy Trump egykori ügyvédje és intézőembere, Michael Cohen tud majd újat mutatni. Cohen könyve a jövő héten jelenik majd meg, de több amerikai lap kapott belőle előre egy példányt, és az eddig megjelent cikkek ígérnek új részleteket.

Michael Cohen, Donald Trump korábbi ügyvédje Fotó: Craig Ruttle/AP

Persze Cohen szavait is érdemes óvatosan fogadni, hiszen több mint egy évtizeden át volt Trump bizalmasa és tanácsadója, és minden jel szerint számos kényes sztori eltussolásában volt szerepe, ráadásul rá is jellemző a hazudozás és a csalás, amiért három évnyi börtönre is ítélték 2018 végén. Trump és Cohen viszonya épp azután romlott el, hogy miután büntetőeljárás indult az ügyvéd ellen, Trump magára hagyta. Innentől kezdve Cohen számos alkalommal támadta be Trumpot, nyilvános vallomásában is rasszistának, csalónak és szélhámosnak nevezte az Egyesült Államok elnökét.

Ennek ellenére is vannak Cohen könyvében olyan elemek az eddig kiszivárgott részletek között, melyek egybecsengenek a mások által Trumpról elmondottakról, és van állítás, amihez még fényképes bizonyíték is előkerült. Cohen sokat ír arról a CNN beszámolója szerint, hogy Trump már a beiktatása előtt megszállottja volt Obamának, nagyon sokat foglalkozott a volt elnök személyével.

Ez a mániákussága Cohen szerint odáig ment, hogy felbérelt egy Obama-hasonmást, hogy vegyen részt egy videó elkészítésében, melynek annyi volt a lényege, hogy Trump perceken át letorkolja az Egyesült Államok elnökét, majd egyszerűen kirúgja. Azt nem tudni egyelőre, hogy mikor készült a videó, és hogy ki játszotta el benne Obamát.

Cohen könyvének központi állítása, hogy Trump ugyanúgy bűnös azokban a bűnökben, amiért őt elítélte a bíróság, és Cohen hosszan ír a Stormy Daniels pornószínésznőnek kifizetett 130 ezer dollár hallgatási pénz esetéről is, ami Trump elnökségének egyik legnagyobb botránya volt.

A Fehér Ház közleményben jelezte, hogy Michael Cohen egy elítélt bűnöző, aki bizonyítottan hazudott a Kongresszusnak, és minden hitelességét elveszítette, így nem meglepő látni, ahogy megpróbál profitálni a hazugságaiból.