Az apróhirdetési rovattal üzennek a demokrácia támogatói a legnagyobb hongkongi napilapban

Újra virágzik a nyomtatott sajtó Hongkongban, igaz, ez nem egy örömteli fejlemény. Amióta Peking egészen nyíltan belenyúlt a városállam működésébe az új nemzetbiztonsági törvény elfogadásával, beindult a cenzúra is, és az addig szabadon működő hongkongi sajtóra hatalmas nyomás nehezedett.

Jól lehetett látni ezt a városállam legnépszerűbb napilap, az Apple Daily esetén, melynek történetéről hosszabban is írtunk, és melynek kiadóját, Hongkong egyik leggazdagabb vállalkozóját, Jimmy Lai-t épp az új törvény révén vették őrizetbe júliusban. Aznap, amikor Lai-t lekapcsolták a hongkongi rendőrök, több mint 200 rendőr szállta meg a Pekinggel és a hongkongi vezetéssel kritikus lap szerkesztőségét, és rengeteg mindent lefoglaltak.

Fotó: Keiichiro Azuma/The Yomiuri Shimbun via AFP

A nyílt rendőrségi fellépés óta viszont az Apple Daily csak még népszerűbb lett: mint a Quartz írja, meredeken megugrott a lap olvasottsága, sőt, a hongkongiak még a lap részvényeiből is bevásároltak. Azóta pedig a hongkongi demokráciával szimpatizálók még egyszerűbb módját találták meg a lap támogatásának, és óriási tempóban kezdték felvásárolni a lap hirdetési helyeit.

Épp ezért a Quartz azt írja, hogy gyakorlatilag az Apple Daily apróhirdetési oldalai váltak az új Lennon-fallá: ez volt az a fal Hongkongban, ahova a helyiek apró cetliken üzentek a tüntetőknek, és ami az új nemzetbiztonsági törvény értelmében tiltott tevékenységnek számít már.

A lapot kiadó vállalat egyik igazgatója, Mark Simon szerint jelentős az a támogatás, ami a hirdetési pénzekből érkezik most a laphoz. Hasonlóan a világ más újságaihoz, az Apple Daily-t is megviselte a járvány okozta válság, ráadásul a lapban évek óta nem hirdetnek nagy cégek, akik nem akarták magukra vonni Peking haragját. Így a lap hirdetési oldalait most hongkongi kisvállalkozások töltik meg: a Quartz szerint gyümölcsbolttól bitcoinkereskedőig mindenféle üzletet fel lehet lelni a hirdetők között, de még helyi állatrajongó csoportok is vesznek hirdetési helyeket, hogy aztán kutyáikról jelentessenek meg fotókat a hirdetési oldalon.

Simon szerint a hirdetők abban segítenek, hogy a gazdasági nyomással szemben tudják megvédeni a lapot. Ráadásul az sem ritka, hogy a hirdetésekben aztán rejtetten, de rendszerkritikus üzenetek is felbukkannak: a tüntetéseket végig támogató helyi pékség például azt az üzenetet jelentette meg hirdetési helyén, hogy a lelkiismeret olyan mint a fehérnemű: nem lehet kívülről látni, de nagyon fontos. A pékség vezetője, Naomi Suen azt mondta a lapnak, hogy egyszerűen csak segíteni akarták a lapot, mivel jelenleg nem lehet támogatni a demokráciapárti szervezeteket, melyeknek sokszor még a számláit is befagyasztották. Egy fehérneműket forgalmazó helyi cég pedig a tüntetők betiltott szlogenjére rímelő reklámkampánnyal jelentkezett a lapban, szintén nem véletlenül.