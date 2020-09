A Pénzügyminisztériumban van már a vírus

Új idők új Szerdája Uj Pétertől.

Varga Mihály pénzügyminiszter a Facebookon jelentette be, hogy az egyik kollégája elkapta a koronavírust. Többek között így fogalmaz a miniszter:

"Az előírt és ajánlott lépéseket - fertőtlenítés, elkülönítés, tesztek elvégzése stb. - megtettük, a munka normális rendben folytatódik. A járvány második hullámában meg kell tanulnunk a vírussal való együttélést. Vigyázzunk egymásra!" <maszkos szmájli>



A vírussal való együttélés megtanulására intett ma a kormány vírussal foglalkozó hivatalos oldala, koronavirus.gov.hu is:

"A közösségi terjedés megfékezése érdekében továbbra is kerüljük azokat a helyeket, ahol zárt térben sokan vannak, lehetőleg tartsuk a szociális távolságot, gyakran és alaposan mossunk kezet, a maszkot viseljük az üzletekben és a tömegközlekedési eszközökön. Akinél külföldi tartózkodás vagy egyéb ok miatt hatósági házi karantént rendeltek el, az szigorúan tartsa be. Bárki, akinek tünetei vannak, az ne menjen közösségbe, hanem maradjon otthon és telefonon értesítse háziorvosát. Ha mindezeket betartjuk, akkor el tudjuk kerülni a fertőzés terjedését és a további a mindennapi életünket korlátozó intézkedések bevezetését."

Ahogy a pénzügyminisztériumban is folytatódik a munka, úgy általában is az látszik, hogy a kormány szeretné elkerülni, hogy további korlátozásokat léptessenek életbe, és ne ismétlődjön meg a tavasszal tapasztalt gazdasági visszaesés.