Egy svéd és egy francia labor is igazolta, hogy Navalnijt megmérgezték

Egymástól függetlenül svéd és francia laborok is igazolták, hogy Alekszej Navalnij a Novicsok nevű idegméreggel mérgezték meg, közölte hétfőn a Német kormány. Steffen Seibert kormányszóvivő egyben azt is bejelentette, hogy a most Berlinben ápolt orosz ellenzéki mintáit a Vegyifegyver-tilalmi Szervezetnak (OPCW) is megküldik. Egyben felszólította az orosz vezetést, hogy tisztázzák a történteket.

A letartóztatott Alekszej Navalnij egy moszkvai kórházban 2019. július 29-én. Fotó: navalny.com/AFP

Ugyanakkor Oroszország továbbra is azt állítja, hogy nincs bizonyíték Navalnij megmérgezésére.

Navalnijt a szibériai Omszkból szállították a berlini Charité kórházba súlyos mérgezéses tünetekkel, miután augusztus 20-án rosszul lett egy Moszkvába tartó repülőgépen. Nem sokkal később a német kormány bejelentette, hogy az orosz ellenzéki vezető szervezetében a szovjet korszak hírhedt idegmérgének jelenlétét mutatták ki. (Reuters/Welt)